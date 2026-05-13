Ausgezeichnete Kundennähe: Top-Award geht an Kärntner Landesversicherung

Das Gütesiegel wird auf Grundlage einer österreichweiten Befragung von rund 8.000 Bank- und Versicherungskund:innen verliehen. Bewertet wird dabei die Weiterempfehlungsbereitschaft – also die Frage, wie gerne Kundinnen und Kunden ihr Versicherungsunternehmen weiterempfehlen würden. Der Recommender gilt als einer der wichtigsten Awards der Banken- und Versicherungsbranche und wurde heuer bereits zum 20. Mal vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) vergeben.

„Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt auf dem Feedback unserer Kundinnenund Kunden basiert.“

Vorstandsdirektor Kurt Tschemernjak

„Dass uns so viele Menschen weiterempfehlen, ist für uns ein großes Zeichen des Vertrauens und gleichzeitig eine Bestätigung für den täglichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, “ so Tschemernjak weiter. „Genau hier zeigt sich auch, was gemeinschaftsstark für uns bedeutet: persönliche Betreuung, Verlässlichkeit und das gemeinsame Arbeiten an guten Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. „

©KLV Haben die Auszeichnung entgegengenommen: Kurt Tschemernjak (Vorstandsdirektor) und Sonja Steger (Leitung Unternehmenskommunikation & Marke)

Der Oscar der Finanzbranche

Für die KLV ist die Auszeichnung, die als „Oscar der Finanzbranche“ gilt, gleichzeitig Bestätigung und Auftrag. Als einziges regionales Versicherungsunternehmen Kärntens setzt die Kärntner Landesversicherung bewusst auf persönliche Beratung, Entscheidungen vor Ort und langfristige Beziehungen zu ihren Kundinnen und Kunden.

Entgegengenommen wurde die Auszeichnung im Rahmen der 20. FMVÖ-Recommender-Gala am 6. Mai 2026 im Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien von Vorstandsdirektor Kurt Tschemernjak und Sonja Steger, Leitung Unternehmenskommunikation & Marke. Ein besonderer Dank gilt allen Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz zu diesem Erfolg beitragen.