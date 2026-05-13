Warten auf Gesetz: Parkplätze in Klagenfurt bleiben vorerst kostenlos

Hunderte Parkplätze in Klagenfurt bleiben vorerst kostenlos. Da die rechtliche Basis für die Kamera-Überwachung noch fehlt, verzögert sich die Gebührenpflicht über den Sommer hinaus.

In Klagenfurt können dutzende Parkplätze weiterhin gratis genutzt werden, da die nötige Änderung des Landesgesetzes für das neue Erfassungssystem noch nicht umgesetzt wurde.

In Klagenfurt können dutzende Parkplätze weiterhin gratis genutzt werden, da die nötige Änderung des Landesgesetzes für das neue Erfassungssystem noch nicht umgesetzt wurde.

Wer diesen Sommer das Auto in der Klagenfurter Ostbucht abstellen möchte, kann zumindest auf dem großen Minimundus-Parkplatz sowie im Universitätsviertel weiterhin ohne Gebühren parken. Die geplante Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung verzögert sich aufgrund ausstehender rechtlicher Anpassungen auf Landesebene.

Kennzeichenerfassung als Knackpunkt

Obwohl das Parken direkt beim Strandbad bereits seit fast einem Jahr kostenpflichtig ist (50 Cent pro halbe Stunde, vier Euro pro Tag), bleibt die Gebührenpflicht für die 474 Stellplätze am Minimundus-Parkplatz vorerst ausgesetzt. Ursprünglich war die Einführung bereits für Anfang 2026 vorgesehen. Grund für die Verzögerung ist das geplante Überwachungssystem. Aus dem Büro der Finanzreferentin Constance Mochar heißt es gegenüber 5 Minuten dazu: „Die Einführung der Gebührenpflicht war ursprünglich für Jahresbeginn geplant. Als möglichst kostengünstigste und ressourcenschonende Möglichkeit für die Parkraumüberwachung wird am Minimundus-Parkplatz die Kennzeichenerfassung mittels Kamera angedacht. Im öffentlichen Raum braucht es dafür jedoch rechtliche Voraussetzungen – diese sind auf Bundesebene bereits beschlossen, sie müssen aber noch ins Landesgesetz übernommen werden. Diese Zeit ist abzuwarten.“

Warten auf das Landesgesetz

Zwar erleichtert die seit 1. Mai geltende StVO-Novelle Städten die Erfassung von Kennzeichen, doch muss diese Möglichkeit in Kärnten erst noch im Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz verankert werden. Erst wenn diese rechtliche Basis steht, können Details zu Kosten und weiteren Maßnahmen fixiert werden. Auch das Univiertel wird es treffen – wir haben berichtet. Geplant ist eine Gebührenpflicht für über 300 Parkplätze, unter anderem in der Universitätsstraße, Teilen der Neckheimgasse und dem Nautilusweg. Das Konzept sieht vor, dass die derzeitigen Parkautomaten vom Strandbad ins Universitätsviertel wandern, sobald am Minimundus- und Strandbadparkplatz das kamerabasierte Erfassungssystem installiert ist.

Lukrative Bilanz in der Ostbucht

Dass sich die Bewirtschaftung für die Stadt finanziell lohnt, zeigen die aktuellen Zahlen aus der Ostbucht. Für den Zeitraum von Juni 2025 bis Ende März 2026 wird ein Reinerlös von rund 700.000 Euro verzeichnet, wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert