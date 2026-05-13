Abschied nach einer Saison: Mario Kempe verlässt den EC-KAC

Der EC-KAC und Mario Kempe gehen künftig getrennte Wege. Der schwedische Mittelstürmer, der im August 2025 nach Klagenfurt wechselte, kehrt in seine Heimat zurück. Kempe überzeugte bei den Rotjacken vor allem als Topscorer in der Champions Hockey League (sieben Punkte in vier Spielen) und verbuchte in der win2day ICE Hockey League insgesamt 32 Zähler in 46 Partien. Neben seiner Offensivstärke glänzte der 37-Jährige defensiv mit einem teaminternen Spitzenwert von +23 in der Plus/Minus-Bilanz.

„Hatte tolle Monate in Kärnten“

Der ehemalige NHL-Profi blickt versöhnlich auf seine Zeit in Kärnten zurück: „Ich hatte tolle Monate in Kärnten und möchte mich bei jedem im Klub und rund um ihn für die Freundlichkeit und Unterstützung bedanken, die ich erfahren durfte. Von der sportlichen Enttäuschung am Saisonende abgesehen, werde ich diese Zeit in sehr guter Erinnerung behalten und sicherlich bald wieder zu Besuch nach Klagenfurt kommen. Für mich geht es nun zurück nach Stockholm, wo ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen werde, die ich während der Saison nur sporadisch gesehen habe. Dem EC-KAC wünsche ich für die Zukunft alles Gute, er hat alle Möglichkeiten und Werkzeuge, um seine große Erfolgstradition fortzuführen!“ Der Rekordmeister bedankte sich bei Kempe für seinen Einsatz und wünschte ihm sowie seiner Familie alles Gute für die Zukunft in Stockholm.