Polizist in Krumpendorf gerammt: Im Fluchtauto lagen Drogen und Ausweise

Nach der Attacke auf einen Motorradpolizisten in Krumpendorf kamen brisante Details ans Licht. Im Fluchtwagen fanden Beamte Drogen und gestohlene Ausweise. Die Fahndung nach dem Lenker läuft.

Nach dem Unfall in Krumpendorf wurden im Fluchtfahrzeug Drogen und gesuchte Dokumente sichergestellt. Vom flüchtigen Fahrer fehlt trotz intensiver Suche weiterhin jede Spur.

Nach dem Unfall in Krumpendorf wurden im Fluchtfahrzeug Drogen und gesuchte Dokumente sichergestellt. Vom flüchtigen Fahrer fehlt trotz intensiver Suche weiterhin jede Spur.

Nach dem schweren Vorfall in Krumpendorf am Mittwochnachmittag, bei dem ein Motorradpolizist der Landesverkehrsabteilung schwer verletzt wurde, gibt es neue Erkenntnisse zu den Hintergründen. Wie die Ermittlungen ergaben, war der flüchtige 29-jährige Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Fahrzeugs mit tschechischem Kennzeichen stießen die Beamten zudem auf diverse Suchtmittel sowie ausländische Ausweisdokumente, die bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Polizist gerammt, zu Fuß geflohen

Der Verdächtige hatte sein Fahrzeug nach der Kollision beschleunigt und war dem Dienstmotorrad aufgefahren, woraufhin der Beamte stürzte und mit schweren Verletzungen ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden musste. Während die 27-jährige Beifahrerin am Unfallort verblieb, flüchtete der Fahrer zu Fuß in das Ortsgebiet.

Fahndung verlief negativ

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht gefasst werden. Die Polizei führt derzeit weitere Ermittlungen durch, um den Aufenthaltsort des Flüchtigen zu klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 20:23 Uhr aktualisiert