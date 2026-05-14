Junger Lenker kracht gegen Bushaltestelle und landet im Graben
In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der Kärntner Straße (B 83) zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer kam von der Fahrbahn ab.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Gegen 22.05 Uhr war der junge Mann von Pörtschach kommend in Fahrtrichtung Krumpendorf unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Pritschitz geriet er mit seinem Wagen zunächst auf das Straßenbankett. Beim Versuch gegenzulenken, geriet das Auto ins Schleudern, prallte mit gegen eine Bushaltestelle und kam schließlich seitlich im dahinterliegenden Straßengraben zum Stillstand.
Alkoholisierung festgestellt
Der 19-Jährige wurde verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung“, heißt es von der Kärntner Polizei. Sowohl am Pkw als auch an der Bushaltestelle entstand massiver Sachschaden.