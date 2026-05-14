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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungswagen im Einsatz
In Pörtschach kam es in der Nacht zu einem Unfall.
Pörtschach
14/05/2026
In der Nacht

Junger Lenker kracht gegen Bushaltestelle und landet im Graben

In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der Kärntner Straße (B 83) zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer kam von der Fahrbahn ab.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Gegen 22.05 Uhr war der junge Mann von Pörtschach kommend in Fahrtrichtung Krumpendorf unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Pritschitz geriet er mit seinem Wagen zunächst auf das Straßenbankett. Beim Versuch gegenzulenken, geriet das Auto ins Schleudern, prallte mit gegen eine Bushaltestelle und kam schließlich seitlich im dahinterliegenden Straßengraben zum Stillstand.

Alkoholisierung festgestellt

Der 19-Jährige wurde verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung“, heißt es von der Kärntner Polizei. Sowohl am Pkw als auch an der Bushaltestelle entstand massiver Sachschaden.

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