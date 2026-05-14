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Kärntner an der Spitze des Österreichischen Tischtennisverbandes
Bei der gestrigen Generalversammlung in Klagenfurt wurde der 60-jährige Hubert Dobrounig zum Präsidenten gewählt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Führungswechsel im österreichischen Tischtennissport: Hubert Dobrounig ist neuer Präsident des ÖTTV. Der 60-jährige Kärntner setzte sich bei der Generalversammlung in Klagenfurt mit der erforderlichen Mehrheit gegen seinen Wiener Mitbewerber Rudolf Sporrer durch, der künftig als Vizepräsident fungiert. Dobrounig übernimmt das Amt von Wolfgang Gotschke, der im März nach schwerwiegenden Vorwürfen gegen einen Trainer und den damit verbundenen Schlagzeilen zurückgetreten war.
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