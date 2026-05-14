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Bauarbeiten ab Montag: Hier kann es zu Verzögerungen kommen
Bauarbeiten im Bereich der Klinikum-Haupteinfahrt sorgen ab 18. Mai für Verzögerungen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Autofahrer müssen sich ab kommender Woche auf Verzögerungen einstellen. Wie die Stadtwerke Klagenfurt in einer aktuellen Aussendung mitteilt, starten am Montag, dem 18. Mai 2026, umfangreiche Bauarbeiten in der Feschnigstraße. Die Baustelle befindet sich direkt im Bereich der Haupteinfahrt zum Klinikum Klagenfurt. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer:innen um Verständnis und empfehlen alternative Routen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Mai 2026 dauern“, so die Stadtwerke Klagenfurt.
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