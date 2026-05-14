„Surfdays“ am Wörthersee starten in die Saison 2026

Die „Surfdays“ bringen auch 2026 das echte Surf-Erlebnis zurück nach Kärnten. Mit einer mobilen, aufblasbaren Flowrider-Anlage tourt das Event durch die Region.

„Die mobile, aufblasbare Flowrider-Welle tourt quer durch die Region und macht an mehreren einzigartigen Standorten Halt“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Es handelt sich um eine spezielle Rampe, über die permanent ein dünner Wasserfilm gepumpt wird. Diese Konstruktion ermöglicht ein sicheres Surfen, das einer stehenden Welle ähnelt. Durch die weiche Trampolinstruktur der Anlage ist das Verletzungsrisiko gering.

Bereits letztes Jahr …

… wurde das Surfen am Wörthersee ohne Meer möglich gemacht. Von Juli bis August stand die Anlage auf der Wahlisswiese in Pörtschach am Wörthersee. Wir haben berichtet: Pop-Up-Surfwelle: Bald könnt ihr Wellenreiten am Wörthersee. Es ist nicht nur surfen, sondern ein Mix aus Skimboarden, Surfen, Skateboarding und Snowboarding – das erzählte Patrick Rauter, Projektleiter damals auf Anfrage von 5 Minuten.