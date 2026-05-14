Flughafen bekommt einen neuen Hangar

Nach jahrelangem Warten bekommt der Flughafen Klagenfurt im Herbst wieder einen zweiten Hangar, nachdem ein Hangar unter Ex-Eigentümer Franz Peter Orasch, wegen angeblich drohender Einsturzgefahr, abtragen worden war.

Im alten Hangar hat zahlreiche Eigentümer und der Motorflugclubs Unterschlupf gefunden und mussten diesen dann buchstäblich über Nacht räumen. „Nur dank der Familie Glock und Gaston und seiner Ehefrau Kathrin Glock besonders, durften wird dann in ihren Hangar unsere Maschinen einstellen“, so ein Betroffener im Gespräch mit 5 Minuten. Doch im Herbst bekam Glock mit einem neuen Flugzeug, einer Global 7500, Zuwachs und der Platz wurde wieder knapp und machte den Neubau eines zweiten Hangar umso dringlicher.

Kärntner Pilot erhielt den Zuschlag

Der Bau wurde ausgeschrieben und den Zuschlag erhielt ein Kärntner Bieter der selber Pilot ist und in Klagenfurt seine Privatmaschine stationiert hat. „Ein dementsprechender Nutzungsvertrag wurde bereits unterschrieben“, bestätigte Flughafenchef Maximilian Wildt auf Anfrage von 5 Minuten und gab sich, was den Namen des neuen Bauherrn anbelangt austernhaft verschwiegen. Es wurde vorerst Stillschweigen vereinbart. 5 Minuten ist er allerdings bekannt, er ließ im Vorjahr in den Räumlichkeiten des Flughafens eine große Sommerparty starten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 12:36 Uhr aktualisiert