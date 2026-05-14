1.900 Läufer erwartet: Klagenfurt rüstet sich für den Altstadtlauf

Sportlich geht es am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, in Klagenfurt zu: Die Innenstadt wird zur Laufstrecke für etwa 1.900 Teilnehmende. Eine Anmeldung ist noch möglich.

Rund 1.900 Teilnehmende werden beim diesjährigen Klagenfurter Altstadtlauf erwartet. Am Programm stehen fünf verschiedene Bewerbe, darunter der Stadtwerke Bambinilauf, die Intersport Pilz Kinderläufe von 550 bzw. 1.100 Metern, der UNIQA Schülerlauf über 1.650 Meter und Olympisches Gehen über 2,5 Kilometer. Hinzu kommen der fünf sowie der zehn Kilometer Lauf durch die Innenstadt.

Altstadtlauf bringt Bewegung in die Stadt

„Der Altstadtlauf ist weit mehr als ein Sportwettbewerb. Er ist ein Fest der Bewegung und Begegnung! Ich bedanke mich bei allen Sponsoren, die diese Veranstaltung heuer wieder möglich machen. Ihr seid alle herzlich eingeladen teilzunehmen, jede und jeder kann mitmachen“, so Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Klagenfurt Sport ist mit Unterstützung der Vereine HSV Triathlon Klagenfurt, Rugbyclub Tigers Klagenfurt, Carinthian Lions – American Football Team sowie der Kneipp Akademie Klagenfurt Veranstalter des Laufevents. Heuer gibt es mit der raceresult-austria Sumann & Messner OG zudem einen neuen Zeitnehmenden. Der Chip befindet sich in der Startnummer. Anmeldungen sind sowohl online, als auch vor Ort noch möglich – sofern noch Plätze frei sind. Insgesamt stehen für den fünf und zehn Kilometer Lauf 1.400 Startplätze zur Verfügung.