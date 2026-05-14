Großzügige Spende an Maria Saaler Pflegeeinrichtung übergeben

Einen Scheck über 1.500 Euro überreichte der „Club 41 Wörthersee“ kürzlich an den Marienhof in Maria Saal - eine Einrichtung für Menschen mit Mehrfachbehinderung. Derzeit werden dort 39 Bewohner rund um die Uhr versorgt.

Eine Abordnung des „Club 41 Wörthersee“ besuchte kürzlich den Marienhof in Maria Saal, um den Spendenscheck zu übergeben und sich über das Pflegemodell zu informieren. Tagesstätten-Leiterin Sandra Raffer-Schalle erklärte die verschiedenen Wohngemeinschaften, die umfangreichen Angebote und den Tagesablauf. Anschließend betont sie: „Wir suchen nicht nur Pflegepersonal, sondern auch geeignete ehrenamtliche Helfer, etwa für Spaziergänge, Spiele oder Einkäufe, also für eine rege Teilnahme unserer Schützlinge am gesellschaftlichen Leben.“