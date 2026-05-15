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/ ©Austria Klagenfurt/Kuess
Ein Bild auf 5min.at zeigt Martin Hinteregger bei einem Interview.
Hat den Violetten eine Absage erteilt: Martin Hinteregger sieht bei der krisengeschüttelten Austria Klagenfurt derzeit keine Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Nachwuchs.
Klagenfurt
15/05/2026
Nach Abstieg

„Nicht erwünscht“: Hinteregger erteilt Austria Klagenfurt Absage

Martin Hinteregger wird nicht Nachwuchsleiter bei Austria Klagenfurt. Der Ex-ÖFB-Profi kritisierte nach seiner Absage die fehlende Bereitschaft für Veränderungen im Verein scharf.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Bei der finanzmaroden Austria Klagenfurt heißt es Abschied nehmen. Der zweite Abstieg in Folge – diesmal dem Insolvenzverfahren geschuldet – wurde am Donnerstag besiegelt. Für den Verein geht es nun in die Regionalliga. Während im Hintergrund bereits versucht wird, einen Kader für die kommende Saison zusammenzustellen, bleibt die Lage prekär. Die Transfersperre der FIFA ist weiterhin aufrecht, wobei die Strafe inklusive Verzugszinsen mittlerweile fast 80.000 Euro beträgt.

Zweiter Abstieg in Folge

Auch personell gab es zuletzt einen herben Rückschlag für die Violetten. Der ehemalige ÖFB-Star Martin Hinteregger wird nicht als Nachwuchsleiter zur Verfügung stehen. Der Verteidiger bestätigte seine Absage gegenüber der „Kronen Zeitung“ deutlich: „Das ist korrekt! Ich wollte etwas verändern – das ist trotz großer Unzufriedenheit bei der Austria anscheinend nicht erwünscht“. Damit bleibt die Situation im Nachwuchsbereich vorerst unverändert, obwohl dort offensichtlich Unzufriedenheit herrscht.

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