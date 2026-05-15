„Nicht erwünscht“: Hinteregger erteilt Austria Klagenfurt Absage

Hat den Violetten eine Absage erteilt: Martin Hinteregger sieht bei der krisengeschüttelten Austria Klagenfurt derzeit keine Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Nachwuchs.

Hat den Violetten eine Absage erteilt: Martin Hinteregger sieht bei der krisengeschüttelten Austria Klagenfurt derzeit keine Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Nachwuchs.

Bei der finanzmaroden Austria Klagenfurt heißt es Abschied nehmen. Der zweite Abstieg in Folge – diesmal dem Insolvenzverfahren geschuldet – wurde am Donnerstag besiegelt. Für den Verein geht es nun in die Regionalliga. Während im Hintergrund bereits versucht wird, einen Kader für die kommende Saison zusammenzustellen, bleibt die Lage prekär. Die Transfersperre der FIFA ist weiterhin aufrecht, wobei die Strafe inklusive Verzugszinsen mittlerweile fast 80.000 Euro beträgt.

Zweiter Abstieg in Folge

Auch personell gab es zuletzt einen herben Rückschlag für die Violetten. Der ehemalige ÖFB-Star Martin Hinteregger wird nicht als Nachwuchsleiter zur Verfügung stehen. Der Verteidiger bestätigte seine Absage gegenüber der „Kronen Zeitung“ deutlich: „Das ist korrekt! Ich wollte etwas verändern – das ist trotz großer Unzufriedenheit bei der Austria anscheinend nicht erwünscht“. Damit bleibt die Situation im Nachwuchsbereich vorerst unverändert, obwohl dort offensichtlich Unzufriedenheit herrscht.