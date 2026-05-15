Keller überflutet: Starkregen forderte Feuerwehr in Klagenfurt-Land

Am späten Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Rain zu einem Einsatz in den Ortsteil St. Ulrich gerufen. Kurz nach 22:20 Uhr schrillten die Sirenen, nachdem heftige Regenfälle am Nachmittag die Bodenkapazitäten erschöpft hatten. Die Einsatzmeldung lautete auf einen unter Wasser stehenden Keller in einem Wohnobjekt.

Einsatz bis Mitternacht

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die örtlichen Sickerschächte aufgrund der massiven Niederschlagsmengen übergelaufen waren. „Durch den stark angestiegenen Grundwasserspiegel drang Wasser in den Keller ein“, so die FF Maria Rain. Um weitere Sachschäden zu verhindern wurden drei Tauchpumpen eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Schächte zügig abgepumpt und die Gefahr für das Wohnhaus gebannt werden. Nach rund zwei Stunden intensiver Arbeit konnte die Mannschaft der Feuerwehr Maria Rain gegen Mitternacht wieder in das Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.