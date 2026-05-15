Brand in Klagenfurter Mehrparteienhaus: Frau erlitt Rauchgasvergiftung

In einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ist am Freitagvormittag plötzlich ein Brand ausgebrochen. Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt übernahm die Nachlöscharbeiten. Zuvor hatten die Polizeibeamten versucht das Feuer zu löschen.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt übernahm die Nachlöscharbeiten. Zuvor hatten die Polizeibeamten versucht das Feuer zu löschen.

Der Brand entwickelte sich ersten Informationen zufolge im Schlafzimmer einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Stadtgebiet von Klagenfurt. Die 59-jährige Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandgeschehens in der Wohnung.

Bewohner verließen rechtzeitig das Gebäude

Noch bevor Feuerwehr und Rettung eintrafen, konnten sich die Wohnungsinhaberin sowie weitere Bewohner des Hauses rechtzeitig ins Freie retten. Die Situation dürfte dennoch dramatisch gewesen sein, denn dichter Rauch breitete sich rasch im Gebäude aus. Besonders bemerkenswert: Die ersten eintreffenden Polizeibeamten griffen sofort ein und konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eindämmen beziehungsweise löschen. Anschließend übernahm die Berufsfeuerwehr Klagenfurt die Nachlöscharbeiten und kontrollierte die betroffene Wohnung.

Frau ins Klinikum gebracht

Die 59-jährige Wohnungsinhaberin wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand lagen zunächst keine genaueren Informationen vor. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die genaue Brandursache war vorerst unbekannt. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden in der Wohnung. Dieser dürfte laut ersten Informationen jedoch durch eine Versicherung gedeckt sein.