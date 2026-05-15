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/ ©Montage: Canva & zVg.
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt drei brennende Kerzen sowie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Künstlers Bernd Svetnik.
Der weltweit anerkannte Maler Bernd Svetnik ist verstorben.
Klagenfurt
15/05/2026
Verstorben

Trauer um renommierten Kärntner Künstler

Trauer um Bernd Svetnik: Der in Klagenfurt geborene und international anerkannte Maler ist am Donnerstag im 75. Lebensjahr verstorben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Bernd Svetnik hat sich seit 1975 mit großer Leidenschaft der Malerei gewidmet und sich damit weit über Österreich hinaus einen Namen gemacht. Seine Werke waren in bedeutenden Galerien und Institutionen zu sehen, unter anderem in Basel, Wien und Hamburg. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit setzte er sich intensiv für den kulturellen Austausch ein. Er war Mitbegründer des Künstlerzentrums Velden sowie Gründungsmitglied und Vizepräsident der Austrian Art Association. Für sein Engagement wurde ihm das Große Silberne Ehrenkreuz der Republik Österreich verliehen. An Christi Himmelfahrt ist Svetnik nun verstorben. Die Beisetzung findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, statt.

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