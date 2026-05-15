Trauer um renommierten Kärntner Künstler

Bernd Svetnik hat sich seit 1975 mit großer Leidenschaft der Malerei gewidmet und sich damit weit über Österreich hinaus einen Namen gemacht. Seine Werke waren in bedeutenden Galerien und Institutionen zu sehen, unter anderem in Basel, Wien und Hamburg. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit setzte er sich intensiv für den kulturellen Austausch ein. Er war Mitbegründer des Künstlerzentrums Velden sowie Gründungsmitglied und Vizepräsident der Austrian Art Association. Für sein Engagement wurde ihm das Große Silberne Ehrenkreuz der Republik Österreich verliehen. An Christi Himmelfahrt ist Svetnik nun verstorben. Die Beisetzung findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, statt.