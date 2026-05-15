Klagenfurter Team führt bei internationalem Robotik-Wettbewerb

Das Studierendenteam "BrokenArm" der Universität Klagenfurt hat sich als bestes Team für die "Robotic Grasping and Manipulation Competition" im Rahmen der größten Robotikkonferenz der Welt qualifiziert.

Mit der höchsten Gesamtpunktezahl im Gepäck ziehen die Studierenden als Favoriten in den Wettbewerb ein.

Mit der höchsten Gesamtpunktezahl im Gepäck ziehen die Studierenden als Favoriten in den Wettbewerb ein.

2026 findet die International Conference on Robotics and Automation (kurz ICRA) in Wien statt. Im Zuge dessen wird auch die „Robotic Grasping and Manipulation Competition“. Das Studierendenteam „BrokenArm“ der Universität Klagenfurt hat dabei die Favoritenposition inne. Nadezhda Varzonova, Daniel Bugelnig, Valerian Pichler, Markus Kräuter und Christoph W. Rauter haben in der Qualifikation die höchste Gesamtpunktezahl erzielt.

Robotik-Gold im Visier

Der Bewerb, an dem die Gruppe teilnimmt, widmet sich dem Thema „Human-to-Robot Handovers“. Im Zuge dessen müssen die Roboter zuvor unbekannte Objekte sicher entgegennehmen und handhaben. Die Leistungen erfüllen Teamleaderin Varzonova schon jetzt mit Stolz: „Wir sind ein Team, das zum ersten Mal teilnimmt und diese Arbeit neben dem Studium und anderen Verpflichtungen unter einen Hut bringen muss.“