Schwere Mängel: Schrott-LKW wurde in Klagenfurt gestoppt

Gerissene Bremsscheiben und Co.: Sieben schwere technische Mängel wurden am Freitag bei einem slowenischen LKW festgestellt. Die Polizei zog den 57-jährigen Lenker am Südring in Klagenfurt aus dem Verkehr.

Polizeibeamte unterzogen am Freitag einen 57-jährigen LKW-Lenker aus Slowenien einer routinemäßigen Kontrolle am Südring in Klagenfurt. Im Zuge dessen wurden nicht nur zwei Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, sondern auch der LKW wies schwere Mängel auf. Darum wurde er einer technischen Überprüfung beim Amt der Kärntner Landesregierung unterzogen.

40 Anzeigen nach Kontrolle

„In Summe wurden sieben schwere technische Mängel festgestellt“, heißt es vonseiten der Verkehrsinspektion. Dazu zählen mehrere gerissene Bremsscheiben, ein erheblicher Druckluftverlust in der Bremsanlage des Zugfahrzeugs sowie ein starkes Lenkungsspiel. „Ein Bruch bzw. Ausfall der Lenkung wäre jederzeit möglich gewesen“, so die Polizisten. Insgesamt wurden 40 Verwaltungstatbestände zur Anzeige gebracht. Die Zulassung des Fahrzeuges wurde aufgrund dessen vorläufig aufgehoben. Sowohl die Kennzeichen als auch die Zulassungsscheine wurden dem Fahrer abgenommen.