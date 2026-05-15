Jeder 100. betroffen: „Bis zur Diagnose vergeht häufig viel Zeit“

Eine von 100 Personen ist in Europa von Zöliakie betroffen. Am 19. Mai informieren deshalb Experten im Klinikum Klagenfurt sowie im LKH Villach über den richtigen Umgang mit der chronischen Autoimmunerkrankung des Dünndarms.

Am kommenden Dienstag, dem 19. Mai 2026, lädt das Pädiatrische Kompetenzzentrum Kärnten – bestehend aus den Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Klagenfurt und im LKH Villach – zum 1. Zöliakie-Informationstag ein. Hierbei handelt es sich um eine chronische Autoimmunerkrankung des Dünndarms, bei der der Körper auf Gluten – ein Eiweißbestandteil in Weizen, Roggen oder Gerste – reagiert. „Die Folge ist eine Entzündung der Dünndarmschleimhaut, wodurch die Aufnahme wichtiger Nährstoffe beeinträchtigt wird. Die derzeit einzige wirksame Therapie ist eine lebenslange glutenfreie Ernährung“, informiert Astrid Hohenau, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Villach.

Hilfe für Betroffene

Mit dem Informationstag fördern die Spezialisten aus den KABEG-Kliniken das Verständnis für die Erkrankung und unterstützen betroffene Familien im Umgang mit der Diagnose. „Die Veranstaltung bietet Betroffenen und Interessierten umfassende Informationen über Diagnose, Therapie und den Alltag mit der Erkrankung“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Robert Birnbacher und Prim. PD Dr. Jörg Jahnel. Ziel des Infotages ist es zudem, Betroffene miteinander in Verbindung zu bringen.

Diagnose dauert oft Jahre

„Bis zur Diagnose vergeht bei vielen Patientinnen und Patienten häufig viel Zeit. Unter anderem auch, weil die Symptome sehr unterschiedlich sein können, nicht umsonst vergleicht man Zöliakie häufig mit einem Chamäleon“, erklärt Helga Stenzel, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Klagenfurt. Vor diesem Hintergrund informieren die Teams des pädiatrischen Kompetenzzentrums Kärnten gemeinsam mit Diätologen über aktuelle medizinische Erkenntnisse, Diagnosemöglichkeiten und praktische Aspekte der glutenfreien Ernährung. Neben Fachvorträgen besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen.