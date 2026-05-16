„Ich werde nicht stoppen“: Klagenfurter läuft für seinen Traum

Ein Klagenfurter hat ein Ziel: Er möchte beim Extremsportevent „Last Soul Ultra“ mitmachen. Um sich diesen Traum zu erfüllen, stellt er sich jetzt dem ultimativen Härtetest.

Wie weit Menschen für ihre Träume und Ziele gehen, zeigt aktuell der Influencer Mike aus Klagenfurt (Kärnten). Er hat einen großen Traum: Er möchte beim Extremsportevent „Last Soul Ultra“ teilnehmen. Doch an ein Ticket zu kommen, ist gar nicht so einfach.

Was ist das „Last Soul Ultra“? Das „Last Soul Ultra“ ist ein Extremsportlauf in Deutschland, bei dem die Teilnehmer immer wieder dieselbe Runde laufen müssen. Die Runden starten dabei immer zur vollen Stunde. Das bedeutet: Wer schnell genug ist, hat eine kurze Pause, wer zu langsam ist, muss sofort weiterlaufen. Wer nicht mehr kann oder zu langsam ist, scheidet aus – am Ende gewinnt die Person, die am längsten durchhält.

Klagenfurter will sich Platz beim „Last Soul Ultra“ verdienen

Wie der Sportler erzählt, hat er es bereits über die klassische Verlosung versucht – jedoch ohne Erfolg. Auch ein sogenanntes Wildcard-Video, also eine Art Bewerbungsvideo für einen Startplatz, blieb ohne Erfolg. Aufgeben kommt für ihn aber nicht infrage. „Wenn sie mir den Platz nicht geben, dann verdiene ich ihn mir“, erklärt er in einem Video auf Instagram.

„Ich werde nicht stoppen“ – Sportler läuft für seinen Traum

Doch wie will er das erreichen? Dafür hat er sich eine besondere Challenge gesetzt: Am 15. Mai hat er seinen eigenen Backyard-Ultra in Klagenfurt gestartet. Dabei folgt er einem einfachen Prinzip: Es gelten die gleichen Regeln, die gleiche Distanz und das gleiche Format wie beim Original. „Ich werde nicht stoppen, bis ich das Ticket bekomme“, stellt der junge Sportler klar. Es sei denn, sein Körper gibt vorher auf. Die Eindrücke davon teilt er auf seinen Social-Media-Kanälen. Bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, läuft er für seinen Traum. Bereits wenige Stunden später, am Samstagmorgen, zeigt er einen ersten Zwischenstand: Insgesamt hat er bereits 120 Kilometer absolviert.

Große Unterstützung

Seine Aktion sorgt für viel Aufmerksamkeit und Unterstützung. Während viele seine Mission online verfolgen und ihn anfeuern, schließen sich andere ihm an und laufen zeitweise sogar mit, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 09:38 Uhr aktualisiert