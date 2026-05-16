Oldtimer-Treffen in Mageregg lockt viele Besucher an

Bei Regen fand am Freitag die XS Carnight Classic beim Schloss Mageregg statt. Tausende Besucher strömten zum internationalen Treffen der Automobil- und Tuningszene.

Bei strömendem Regen fand im Areal von Schloss Mageregg die XS Carnight Classic statt. Trotz des Wetters kamen tausende Besucher zum internationalen Treffen der Automobil- und Tuningszene. Mehr als hundert Fahrzeuge aus verschiedenen Ländern wurden vor Ort präsentiert – von restaurierten Oldtimern bis hin zu Sammlerfahrzeugen und individuell umgebauten Modellen.

Klagenfurt als „starke Veranstaltungsstadt“

„Die XS Carnight Classics zeigt eindrucksvoll, wie moderne Eventkultur, Tourismus, Sicherheit und regionale Wertschöpfung erfolgreich zusammenspielen können“, betont Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ). „Trotz des strömenden Regenwetters war die Stimmung sensationell – Klagenfurt hat sich erneut als starke Veranstaltungsstadt präsentiert“, so Wassermann weiter.

©Bettina Knaus In Klagenfurt fand das XS Carnight Classic Treffen statt.

Polizei sorgt für Sicherheit bei der Veranstaltung

Veranstalter Andreas Füllborn zeigte sich zufrieden mit dem Besucherinteresse und der Stimmung vor Ort. Das historische Ambiente von Schloss Mageregg sorgte zusätzlich für eine besondere Kulisse zwischen Tradition und Fahrzeugkultur. Vor allem die Polizei sorgte für einen sicheren Ablauf.