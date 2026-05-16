Tag der Pflege: Hilfswerk Kärnten öffnete Türen in Klagenfurt

Anlässlich des Tages der Pflege lud das Hilfswerk Kärnten am 12. Mai 2026 zum Tag der offenen Tür nach Klagenfurt. Interessierte erhielten spannende Einblicke in die Organisation der Landesgeschäftsstelle.

Mit rund 1.300 Mitarbeitern und etwa 8.300 Kunden zählt das Hilfswerk Kärnten zu den größten gemeinnützigen sozialen Dienstleistungsunternehmen des Landes. Zum Tag der Pflege, am 12. Mai 2026, bot die Organisation ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen, Beratungen und Angeboten rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Wohlbefinden. Unter anderem hatten die Besucher des Tags der offenen Tür die Möglichkeit verschiedene Gesundheitstests zu absolvieren. Vor Ort war außerdem ein Blutspende-Bus des Roten Kreuzes, die Lebensretterbox zur Stammzellenspende vom Verein Geben für Leben und Therapiebegleithündin Honey.

Ein Blick hinter die Kulissen

Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler erklärt: „Mit unserem jährlichen Gesundheitstag und Tag der offenen Tür können wir den Menschen in Kärnten die Möglichkeit geben, unsere vielfältigen Angebote kennenzulernen, sich direkt vor Ort zu informieren und mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern ins Gespräch zu kommen.“

Vielseitiges Programm

„Ich möchte dem Hilfswerk Kärnten als stabilem und verlässlichem Partner des Landes Kärnten und vor allem allen Mitarbeitenden herzlich für ihren täglichen Einsatz danken: Ohne euch läuft gar nichts in der Pflege“, betonte Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ergänzte: „Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich mit Kompetenz und Herz für die Menschen im Einsatz sind.“