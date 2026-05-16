Austria Klagenfurt: Neuer Sponsor „vergleichbar mit Red Bull“?
Der künftige Präsident der SK Austria Klagenfurt Helmut Kaltenegger ist angeblich dabei einen großen Fisch für den einstweiligen Regionalligisten an Land zu ziehen. Der mögliche Sponsor sei laut ihm "vergleichbar mit Red Bull".Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
TGI-Goldhändler Helmut Kaltenegger übernimmt künftig die Rolle des Präsidenten des SK Austria Klagenfurt – 5 Minuten berichtete. Zwar steht die Jahreshauptversammlung noch aus, in der dies fixiert werden soll, dennoch hat er bereits große Pläne für den vorübergehenden Regionalligisten. Geplant ist der Einstieg eines im Goldhandel weltweit tätigen Unternehmens als Gesellschafter.
Schmuck-Riese
Gegenüber der Kronen Zeitung erklärt Kaltenegger: „Er ist einer der größten Schmuckhändler der Welt, vergleichbar mit Red Bull. Er hat bei türkischen Vereinen schon 30 Millionen Euro reingebuttert – und will bei uns in der Regionalliga was reinhauen, hat schwerstes Interesse daran.“ Den Namen des neuen Sponsors behält der angehende Präsident vorerst aber noch für sich.