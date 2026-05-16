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/ ©Wolfgang Handler
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Fußballmatch der SK Austria Klagenfurt
SK Austria Klagenfurt hat einen vielversprechenden Großsponsor in Aussicht.
Klagenfurt
16/05/2026
Große Pläne

Austria Klagenfurt: Neuer Sponsor „vergleichbar mit Red Bull“?

Der künftige Präsident der SK Austria Klagenfurt Helmut Kaltenegger ist angeblich dabei einen großen Fisch für den einstweiligen Regionalligisten an Land zu ziehen. Der mögliche Sponsor sei laut ihm "vergleichbar mit Red Bull".

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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TGI-Goldhändler Helmut Kaltenegger übernimmt künftig die Rolle des Präsidenten des SK Austria Klagenfurt – 5 Minuten berichtete. Zwar steht die Jahreshauptversammlung noch aus, in der dies fixiert werden soll, dennoch hat er bereits große Pläne für den vorübergehenden Regionalligisten. Geplant ist der Einstieg eines im Goldhandel weltweit tätigen Unternehmens als Gesellschafter.

Schmuck-Riese

Gegenüber der Kronen Zeitung erklärt Kaltenegger: „Er ist einer der größten Schmuckhändler der Welt, vergleichbar mit Red Bull. Er hat bei türkischen Vereinen schon 30 Millionen Euro reingebuttert – und will bei uns in der Regionalliga was reinhauen, hat schwerstes Interesse daran.“ Den Namen des neuen Sponsors behält der angehende Präsident vorerst aber noch für sich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 18:14 Uhr aktualisiert
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