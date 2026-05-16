„Aufgepasst“: Stadt appelliert an alle Autofahrer

Vorsicht auf Klagenfurts Straßen: Vor allem abends und nachts sind derzeit viele Igel unterwegs. Die Stadt appelliert daher an Autofahrer, das Tempo anzupassen und besonders aufmerksam zu fahren.

Da viele Igel nachts auf Partner- und Futtersuche sind, appelliert die Stadt an alle Autofahrer, das Tempo zu drosseln.

Da viele Igel nachts auf Partner- und Futtersuche sind, appelliert die Stadt an alle Autofahrer, das Tempo zu drosseln.

Besonders in den Abend- und Nachtstunden sind derzeit vermehrt Igel in Klagenfurt unterwegs. Der Grund: Die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere befinden sich dann auf Futter- und Partnersuche. Der Verkehr stellt dabei eine erhebliche Gefahr für sie dar. Jedes Jahr kommen zahlreiche Igel auf Kärntens Straßen ums Leben.

Appell an alle Autofahrer

Darum wendet sich die Stadt Klagenfurt in den sozialen Medien nun mit einem wichtigen Appell an die Autofahrer. Konkret heißt es darin: „Mit angepasster Fahrweise können alle Autofahrer aktiv zum Schutz von Igeln auf Straßen beitragen.“ Durch umsichtiges Verhalten könne jeder Lenker dazu beitragen, die Tiere zu schützen.