Wheelie missglückt: Motorradfahrer kracht frontal in Auto

Bei dem Versuch einen „Wheelie“ zu machen, krachte ein Motorradfahrer am Samstag auf der Wörthersee-Süduferstraße (L96) in einen entgegenkommenden Autolenker aus Deutschland. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag in Reifnitz.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag in Reifnitz.

Mehreren Zeugenaussagen zufolge soll der 24-jähriger Motorradlenker zu einem „Wheelie“ angesetzt haben. „Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn“, so die Beamten der Polizeiinspektion Reifnitz. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrer aus Deutschland.

Biker verletzt

„Der Motorradfahrer kam auf der angrenzenden Böschung zu liegen“, schildern die Polizisten. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der Autolenker und dessen Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.