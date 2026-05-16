Bunter Regenbogenfleck: Naturschauspiel am Klagenfurter Himmel

Ein besonderes Naturphänomen spielte sich am Samstagabend am Klagenfurter Himmel ab. Ein bunter Regenbogenfleck zeichnete sich neben der Sonne ab.

Günther M. wollte am Samstag eigentlich nur den Sonnenuntergang in Klagenfurt-Viktring genießen. Doch die Natur hielt eine weitere Überraschung bereit. Denn auch eine sogenannte Nebensonne war am Himmel zu sehen. Der bunte Regenbogenfleck gehört zu den häufigsten Haloerscheinungen. Laut wetter.de entstehen diese „durch Lichtbrechung an Eiskristallen in der Atmosphäre„. Und ja: Auch im Mai ist das möglich.

Farbenspiel am Himmel

Während es am Boden mit rund 15 Grad bereits mild ist, liegen die Temperaturen in höheren Luftschichten nämlich weiterhin deutlich unter null. Die Kristalle wirken dabei wie kleine Prismen, welche das Sonnenlicht aufspalten. So entstehen die Farbverläufe, welche an einen Regenbogen erinnern. Im Jänner machte eine 5-Minuten-Leserin aus Villach übrigens eine ähnliche Entdeckung am Himmel. Mehr dazu unter: Farbenspiel am Himmel: „Schaut, was wir heute gesehen haben“

©Günther Mallweger Naturphänomen in Klagenfurt: Ein Regenbogenfleck (li.) war am Samstag neben der Sonne zu sehen.

Häufig gestellte Fragen Wie entstehen die Nebensonnen am Himmel? Winterliche Temperaturen sind hierzu gefragt. Die Nebensonnen entstehen nämlich durch die Spiegelung von Lichtquellen an Eiskristallen. Die Lichtstrahlen können in der Folge so reflektiert werden, dass die hellen Lichtflecke sichtbar werden. Gibt es ähnliche Lichteffekte am Himmel? Ja, die Nebensonnen zählen zu den Halo-Effekten. Hierbei handelt es sich um optische Erscheinungen, die durch das Brechen und Reflektieren von Sonnenlicht an Eiskristallen in der Atmosphäre entstehen. Diese können auch in Kreisen, Säulen, Bögen oder anderen Formen auftreten. Wie oft sieht man Halos? Häufig. Allein in Mitteleuropa ist ein solches Naturschauspiel durchschnittlich an 100 Tagen im Jahr zu sehen. Meist wird es aber nicht als solches erkannt.