„Hat uns vieles abverlangt“: Austria Klagenfurt zieht Saisonbilanz

Der Gang in die Drittklassigkeit ist besiegelt: Für den SK Austria Klagenfurt ist das Abenteuer 2. Liga Geschichte. Bereits vor dem letzten Spieltag stand der Abstieg fest, der allerdings nicht sportlicher Natur ist, sondern aus finanziellen Gründen erfolgt. Dennoch verabschiedete sich der Verein erhobenen Hauptes aus der Meisterschaft. „Ciao 2. Liga, wir sehen uns bestimmt bald wieder! Mit dem letzten Spieltag gegen Liefering ging eine Saison zu Ende, die uns vieles abverlangt hat, aber trotzdem bis zum Schluss einiges zu bieten hatte“, erklärt der Verein in den sozialen Medien.

Abschlussstatistik der Austria

Ein Blick auf die Abschlussstatistik der vergangenen Spielzeit des Klubs zeigt, welche Akteure die tragenden Säulen im Team waren. Die meisten Einsatzminuten sammelte Aiden Liu, der insgesamt 2.458 Minuten auf dem Platz stand. Als gefährlichster Angreifer erwies sich Bartol Barišić, der mit 9 Treffern Torschützenkönig des Teams wurde und sich mit insgesamt 10 Zählern auch die Krone des besten Scorers sicherte. Die meisten Tore legte indes Marc Andre Schmerböck auf, der es auf 3 Assists brachte. Am Ende der Saison schlug für die Klagenfurter ein Punkteschnitt von 1,18 Zählern pro Partie zu Buche.

„Wir kommen wieder“

Neben den nackten Zahlen blickt man in Kärnten vor allem auf die gelungene Integration der eigenen Talente mit viel Positivität zurück: „Was uns besonders stolz macht: In dieser Saison standen mehrere Spieler am Platz, die aus unserem Nachwuchs oder aus der Akademie kommen. Eingesetzt wurden Tristan Schoppitsch, Anel Karic, Armin Karic, Christopher Wölbl, Matthias Dollinger, Adem Mustafic, Florian Jaritz, Sebastian Pschernig, Dino Delic, Din Delic, Alexander Turkin, Moritz Tatschl und Matteo Kitz. Es macht uns stolz, dass Spieler aus unserem Nachwuchs und der Akademie in dieser Saison auf dem Platz standen und damit sichtbar ein Teil unserer Mannschaft waren“, so der Fußballverein aus der Landeshauptstadt, welcher abschließend kämpferisch ankündigt: „Wir kommen wieder.“