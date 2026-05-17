Blaues Fan-Meer gesucht: SC Ferlach mobilisiert für das Halbfinale

Der SC Kelag Ferlach steht sensationell im HLA-Halbfinale und mobilisiert seine Fans für das Auswärtsmatch gegen Vöslau. Obmann Walter Perkounig spricht im großen Interview über den Erfolgslauf.

Obmann Walter Perkounig setzt auf den Teamgeist und die Unterstützung der Fans in Blau.

Obmann Walter Perkounig setzt auf den Teamgeist und die Unterstützung der Fans in Blau.

Ferlach greift nach den Sternen: Nach dem Sieg gegen die Handballer aus Krems brennt der SC Kelag Ferlach auf das Duell gegen Vöslau. Obmann Walter Perkounig spricht im Interview mit 5 Minuten von einer Vorentscheidung, der Club ruft zudem zur großen Fanfahrt auf: Alle in blau gekleidet!

Vereinsobmann im Gespräch

5 Minuten: Sie führen den Verein mit enormer Leidenschaft durch alle Höhen und Tiefen. Wie viel von Ihrer persönlichen Energie und mentalen Stärke steckt heute in diesem aktuellen Halbfinal-Hype?

Walter Perkounig: Ich mache das logischerweise nicht alleine. Ulf Ebner ist dabei ein unverzichtbarer Partner. Wir planen und entscheiden alles gemeinsam. Wir haben einen Plan den wir konsequent verfolgen. Diese Saison läuft in der Mannschaft vieles richtig gut.

Ein solcher sportlicher Erfolg auf diesem Niveau ist ohne starke Partner im Hintergrund nicht finanzierbar. Wie wichtig ist die Treue Ihrer Sponsoren, um ein solches Halbfinal-Märchen überhaupt erst realisieren zu können?

Unser Budget ist leider sehr klein. Da könnten wir echt noch Unterstützung brauchen. Aber die Firmen die uns unterstützen sind teilweise seit mehr als zwei Jahren Partner. Ich möchte nur beispielsweise die Kelag, Hirter Bier oder Südpark nennen.

Der sportliche Höhenflug trägt auch eine klare Handschrift: Wie wichtig ist Trainer Robert Begus für diesen historischen Erfolg und wie schafft er es, die Mannschaft taktisch immer wieder perfekt auf die Favoriten einzustellen?

Robert ist schon lange Trainer. Er hat einen Plan den er penibel einhält. An ihm festzuhalten war nach der unteren Play Off also die richtige Entscheidung.

Nach all den harten Jahren und sportlichen Herausforderungen greift der SC Kelag Ferlach nun nach dem ganz großen Wurf. Warum ist die Mannschaft genau jetzt in diesem Moment bereit, Vereinsgeschichte zu schreiben und den Traum vom Finale wahr zu machen?

Die Mannschaft ist eine Einheit geworden. Die Hierachie und die Aufgaben sind klar. Und das wichtigste – sie glauben an sich.

Für das historische Halbfinal-Auswärtsspiel bei den JAGS Vöslau am 22. Mai braucht die Mannschaft jede Unterstützung. Werden die Ferlach-Fans wieder zahlreich mitreisen und haben Sie als Verein spezielle Organisationsmaßnahmen und Angebote für die Auswärtsfahrt getroffen?

Ja, wir organisieren eine Fanreise nach Vöslau. Ich denke das es im ersten Spiel eine Vorentscheidung geben wird. Sollte also unser Traum weiter gehen, werden wir das erste Spiel gewinnen müssen.

Jeder Verein hat ja im Geheimen sein ganz eigenes Orakel, das Ergebnisse vorhersagt – und man hört, das ist auch beim SC Kelag Ferlach nicht anders. Wer oder was ist denn Ihr internes Orakel für das erste Halbfinal-Duell gegen Vöslau?

Sollten wir wirklich so was haben, ist es Miro Barisic. Unser Co Trainer und Nachwuchsleiter, er lebt den Handball.

Alle Infos zur Fanfahrt

Die Mannschaft braucht am Freitag jede Unterstützung in der Thermenhalle Bad Vöslau. Die Abfahrt in Ferlach erfolgt um 15:30 Uhr, der Anpfiff in Vöslau ist für 20:20 Uhr angesetzt. Anmeldungen sind schnell und unkompliziert bis spätestens Mitte nächster Woche unter der Telefonnummer 0676/3302173 möglich.

Transfernews aus Ferlach

Ebenso wird bereits für die kommende Spielzeit geplant. Weil Torwart Gašper Dobaj den Verein verlässt, musste Ersatz her. Die Verantwortlichen verpflichteten daraufhin Keeper Arne Fuchs vom Schweizer Top-Verein GC Amicitia Zürich für das Kärntner Team.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 10:39 Uhr aktualisiert