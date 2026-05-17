Autopanne sorgte für Feuerwehr-Einsatz

Ein jähes Ende nahm das lange Wochenende für einen GTI-Fan. Sein Volkswagen verlor aufgrund eines technischen Gebrechens plötzlich Öl auf der L96 Wörthersee-Süduferstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz rückte aus.

„Der Lenker konnte das Fahrzeug noch selbstständig in einer Parkbucht abstellen“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Reifnitz, welche in der Folge zum Einsatz ausrückte. Aufgrund eines technischen Gebrechens zog sich eine kleine Ölspur entlang der Wörthersee-Süduferstraße. Die Kameraden begannen umgehend mit den Bindearbeiten und blieben bis zum Abtransport des Fahrzeugs vor Ort. Nach rund eineinhalb Stunden rückten sie wieder ins Rüsthaus ein.