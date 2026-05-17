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/ ©Montage: FF Reifnitz
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Ölspur auf der Wörthersee-Süduferstraße sowie das defekte Fahrzeug mit geöffneter Motorhaube.
Eine Ölspur zog sich am Samstagabend entlang der Wörthersee-Süduferstraße.
Reifnitz
17/05/2026
Am Samstag

Autopanne sorgte für Feuerwehr-Einsatz

Ein jähes Ende nahm das lange Wochenende für einen GTI-Fan. Sein Volkswagen verlor aufgrund eines technischen Gebrechens plötzlich Öl auf der L96 Wörthersee-Süduferstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz rückte aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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„Der Lenker konnte das Fahrzeug noch selbstständig in einer Parkbucht abstellen“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Reifnitz, welche in der Folge zum Einsatz ausrückte. Aufgrund eines technischen Gebrechens zog sich eine kleine Ölspur entlang der Wörthersee-Süduferstraße. Die Kameraden begannen umgehend mit den Bindearbeiten und blieben bis zum Abtransport des Fahrzeugs vor Ort. Nach rund eineinhalb Stunden rückten sie wieder ins Rüsthaus ein.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr beim Binden der Ölspur auf der Wörthersee-Süduferstraße.
©FF Reifnitz
Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz.
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