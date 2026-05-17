Floorball-Nachwuchs holt U17-Meistertitel nach Klagenfurt

Mit einer starken Bilanz von 13 Punkten aus sechs Spielen sicherte sich die U17-Mannschaft des KAC-Floorball in dieser Saison den zweiten Platz im Grunddurchgang. Im Halbfinale traf das Team von Udo Walder und Florian Gunzer dann auf die Konkurrenz aus Wien. Nach einer kurzen Phase der Unsicherheit zu Spielbeginn feierten die Kärntner dennoch einen 5:2-Erfolg. Der Einzug in das Endspiel war damit fixiert.

Erster Meistertitel auf Juniorenebene

Folglich kam es am Samstag in der heimischen Sporthalle in Waidmannsdorf zum Aufeinandertreffen mit dem Dauerrivalen: dem VSV Unihockey. In einem zunächst torlosen Derby übernahm Villach ab dem zweiten Drittel plötzlich das Kommando und erspielte sich einen Vorsprung von zwei Zählern. Als die Draustädter lediglich zehn Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts auf 3:0 stellten, schien die Partie vorzeitig entschieden. Doch die Antwort der Klagenfurter folgte prompt: Moritz Gunzer traf zum 1:3, woraufhin Niklas Pucher mit einem Unterzahltor und Marcel Toschkov mittels Penalty Shot den Gleichstand herbeiführten. Nach Ablauf der regulären Spielzeit ging das packende Duell in die Verlängerung. Hier fackelte Pucher nicht lange und erzielte bereits nach 32 Sekunden das entscheidende Tor zum Meistertitel für die jungen Rotjacken.