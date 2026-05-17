Austria-Boss exklusiv: „Wir werden um jeden einzelnen Fan kämpfen!“

„Als ich nach Klagenfurt kam, wurde Fußball vor dem Stadion im Karawankenstadion gespielt. Im Stadion selbst wurden Bäume gepflanzt. Zwei Jahre später haben wir Bundesliga gespielt, wir waren Sechster. Wir wissen wie es geht und funktioniert. Unter der Leitung von Robert Micheu wurde tolle Arbeit geleistet, Akademie-Spieler haben es in die 1. Mannschaft geschafft und einer gar an die Alster“, sagt der Geschäftsführer. „Wir haben wie die Berserker gekämpft, dass es zu dieser Insolvenz nicht kommt. Jetzt heißt es das Beste daraus zu machen, um nach vorne zu marschieren und die Geschichte umzudrehen. In den letzten drei Monaten ist viel Gutes entstanden. Mit dieser ‚U21‘ haben wir eine unfassbare Rückrunde hingelegt, Lustenau als Aufsteiger nicht per Zufall mit 3:0 aus dem Stadion geschossen. Ich bin stolz auf den Nachwuchs und darauf, was Trainer Grubor da geformt hat.“

Klagenfurt-Pläne

Das Gerüst der Truppe soll bleiben, entsprechende Verlängerungen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Durch die vielen Kärntner Duelle in der nächsten Spielzeit hofft Karajica auf eine Kult-Liga mit vielen Zuschauern. Anders als früher in der Gesellschafterzeit will er nun als Geschäftsführer dauernd in Klagenfurt präsent sein. Karajica weiß, dass er nach den Abstiegen umso mehr Reizfigur ist – und polarisiert. Doch er glaubt an die Wende zum Guten: „Mit Matthias Dollinger als Verstärkung auf sportlicher Seite und Helmut Kaltenegger als Präsident werden wir die Wende einleiten. Die Mannschaft bleibt zusammen, wir behalten die Akademie, da passiert gute Arbeit. Ich will die Reverse-Story, die Aufstiegsstory schreiben.“ Ohne Ex-Teamspieler Martin Hinteregger, der Thema für den Nachwuchsbereich war. „Ich mag ihn, aber wir haben uns nicht auf Hintereggers Konzept geeinigt und ihm mitgeteilt, dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen.“

Mission Wiederaufstieg

Er möchte ein Wir-Gefühl schaffen, kündigt an: „Es heißt für uns jetzt ‚Back to the roots‘. Wir werden um jeden Fan einzeln kämpfen. Es wäre großartig, wenn wir es schaffen in die 2. Liga hochzugehen, dass man nur noch über den Sport und über die Mannschaft redet. Ein Klima schaffen, dass sich Menschen weiter und gern auch ehrenamtlich engagieren. Reden können alle. Wir haben 400 Kinder dort in der Akademie, als ich anfing, waren es 30. Wir haben eine Damen-Mannschaft, die völlig unter dem Radar performt. Klagenfurt hat Potenzial.“