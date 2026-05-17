Digitalisierung schreitet in Kärnten voran: „Unternehmer brauchen…“

Digitalisierung stand diese Woche im Mittelpunkt des Digital Service Days der Wirtschaftskammer Kärnten. Viele Unternehmer holten sich vor Ort Inspiration für den eigenen Arbeitsalltag.

Beim Digital Service Day in Klagenfurt, der in Kooperation mit der Kärntner Sparkasse stattfand, standen diese Woche digitale Services für heimische Betriebe im Vordergrund. Die Teilnehmenden informierten in verschiedenen Workshops über moderne Verwaltungsprozesse sowie neue digitale Angebote. Im Fokus stand der Austausch mit Fachleuten – insbesondere zu Themen wie der ID Austria, digitalen Behördenwegen oder Online-Sichtbarkeit. Zudem lag das Interesse auch auf Beratungen zu Webseiten, Unternehmensprofilen und digitaler Kommunikation.

©WKK / Marygood Eröffnet wurde der Digital Service Day mit einer Keynote von der Unternehmerin und Steuerberaterin Christiane Holzinger.

Digitalisierung als Chance

Für Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums der Wirtschaftskammer Kärnten, zeigt die Veranstaltung den großen Bedarf an konkreter Unterstützung: „Viele Betriebe beschäftigen sich intensiv mit Digitalisierung, suchen aber vor allem Lösungen, die im Alltag tatsächlich funktionieren und einen unmittelbaren Nutzen bringen. Genau hier setzen wir mit dem Digital Service Day an.“ Besonders wichtig ist dabei der niederschwellige Zugang: „Digitalisierung darf kein abstraktes Schlagwort bleiben. Unternehmer brauchen verständliche Informationen, praktische Unterstützung und die Möglichkeit, Anwendungen direkt auszuprobieren.“ Ergänzt wurde die Veranstaltung durch Informationsstände und persönliche Beratungsgespräche.