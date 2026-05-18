Hackerangriff vorgetäuscht: Frau verliert sechsstelligen Eurobetrag

Eine 75-jährige Frau aus Klagenfurt wurde Opfer eines schweren Telefonbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Bankberater aus und verursachte einen Schaden in sechsstelliger Höhe.

. In den Telefonaten gab er weiter vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei und verleitete sie im Onlinebanking zur Freigabe von insgesamt sieben Transaktionen.

. In den Telefonaten gab er weiter vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei und verleitete sie im Onlinebanking zur Freigabe von insgesamt sieben Transaktionen.

Eine 75-jährige Frau aus Klagenfurt wurde am 17. Mai in der Zeit zwischen 12 Uhr und 21.15 Uhr mehrfach telefonisch von einem bisher unbekannten Täter kontaktiert, welcher vorgab ihr Bankberater zu sein. In den Telefonaten gab er weiter vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei und verleitete sie im Onlinebanking zur Freigabe von insgesamt sieben Transaktionen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages. Durch ein Telefonat mit einer Verwandten, deren Konto die Frau vorübergehend verwaltet und auf das der Täter ebenfalls zugreifen wollte, flog der Betrug auf und die Frau erstattete die Anzeige.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 07:15 Uhr aktualisiert