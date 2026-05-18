Kunthandwerksmarkt im Lendhafen findet wieder statt

Der Kunsthandwerksmarkt in Klagenfurt findet bald statt. Und zwar weder im Lendhafen.

Der Kunsthandwerksmarkt in Klagenfurt findet wieder statt.

Der Kunsthandwerksmarkt in Klagenfurt findet wieder statt.

Die Kärntner Initiative Kunsthandwerk, organisiert wieder den Kunsthandwerksmarkt in Klagenfurt. Wie auch schon im letzten Jahr findet der Markt auch heuer, und zwar in der Zeit vom 19. – 21. Juni, im Lendhafen statt.

Kunsthandwerksmarkt in Klagenfurt

Ein schöner Markt mit ausgewählten Kunsthandwerkern, Straßentheater, Musik und Handwerksvorführungen. Du kannst die Leute hinter den Werken direkt kennenlernen, ihnen beim Werkeln über die Schulter schauen und die Leidenschaft spüren, die sie in ihre Arbeit stecken.