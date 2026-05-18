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/ ©Bergrettung Ferlach
Bild auf 5 Minuten zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber
Ein Mann verletzte sich gestern beim Hainschgraben.
Hainschgraben
18/05/2026
Unfall

Hunderettung endet im Absturz: Hubschrauber-Einsatz im Gebirge

Ein Mann war am 17. Mai mit einem Hund beim Hainschgraben, Rosental. Als der Vierbeiner abrutschte, geschah dann das Unglück.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(47 Wörter)
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Als der Mann dem zuvor in unwegsames Gelände abgerutschten Hund nachstieg, kam dieser selbst zum Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbekannten Grades zu. Er musste mit dem Tau geborgen werden und wurde anschließend ins UKH Klagenfurt geflogen.

Im Einsatz:

Im Einsatz waren ein Polizeihubschrauber, der ÖAMTC-Hubschrauber C11 und die Bergrettung Ferlach.

Bild auf 5 Minuten zeigt einen Polizeihubschrauber
©Bergrettung Ferlach |
Ein Polizeihubschrauber…
Bild auf 5 Minuten zeigt die Bergrettung im Einsatz
©Bergrettung Ferlach |
…und die Bergrettung waren im Einsatz.
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