Hunderettung endet im Absturz: Hubschrauber-Einsatz im Gebirge

Ein Mann war am 17. Mai mit einem Hund beim Hainschgraben, Rosental. Als der Vierbeiner abrutschte, geschah dann das Unglück.

Als der Mann dem zuvor in unwegsames Gelände abgerutschten Hund nachstieg, kam dieser selbst zum Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbekannten Grades zu. Er musste mit dem Tau geborgen werden und wurde anschließend ins UKH Klagenfurt geflogen.

Im Einsatz: Im Einsatz waren ein Polizeihubschrauber, der ÖAMTC-Hubschrauber C11 und die Bergrettung Ferlach.