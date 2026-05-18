Brandheißer Feuerwehreinsatz entpuppte sich als Herzensauftrag

Zu einem ganz besonderen Einsatz wurde die Feuerwehr Pörtschach am Freitag gerufen. Die möglichen Flammen entpuppten sich eher als Herzensfeuer.

Einen Spezial-Einsatz hatte die Feuerwehr Pörtschach am vergangenen Freitag bei einer Geburtstagsfeier. Anstatt Flammen zu löschen, entfachten sie ein besonderes Feuer. Denn es ging um nichts anderes als Liebe.

Flammen entpuppten sich als ganz was anderes

„Bei einer Geburtstagsparty sorgte eine Feuerschale für eine „zu große Flammenbildung“, weshalb wir alarmiert wurden. Unter schwerem Atemschutz gingen wir vor, um die Situation unter Kontrolle zu bringen“, berichten die Floriani auf Facebook. Die anwesenden Gäste, die das angebliche Feuer kaum erkennen konnten, verstanden zunächst nicht, warum die Feuerwehr tatsächlich ausrücken musste – bis sich plötzlich einer der Atemschutzträger vor dem Geburtstagskind auf die Knie begab und ihr einen Heiratsantrag machte. Und so wurde aus einem Brandeinsatz, ein unvergesslicher Moment für das Geburtstagskind.