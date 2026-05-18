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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Die Rettung brachte den verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus.
Klagenfurt
18/05/2026
Unfall

Kreuzungscrash: 15-jähriger Klagenfurter schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Montagmorgen in Klagenfurt: Ein 15-jähriger Mopedlenker krachte mit einem Auto zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)
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Im Stadtgebiet von Klagenfurt kam es am Montag in der Früh zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei berichtet, stießen dabei ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Klagenfurt und ein 15-jähriger Motorfahrradfahrer aus Klagenfurt zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

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