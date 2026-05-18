Kreuzungscrash: 15-jähriger Klagenfurter schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Montagmorgen in Klagenfurt: Ein 15-jähriger Mopedlenker krachte mit einem Auto zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Im Stadtgebiet von Klagenfurt kam es am Montag in der Früh zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei berichtet, stießen dabei ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Klagenfurt und ein 15-jähriger Motorfahrradfahrer aus Klagenfurt zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.