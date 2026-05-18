Neuer Campingplatz am Wörthersee eröffnet im Juni

Am Metnitzstrand in Klagenfurt startet mit dem „Falkensteiner Camping Wörthersee“ ab 1. Juni ein neuer Campingstandort in seine erste Saison. Der Platz wird künftig von Falkensteiner Camping als Pachtbetrieb geführt und gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt weiterentwickelt.

330 Stellplätze für Wohnmobile und Co.

Der Campingplatz verfügt über rund 330 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen, Campervans und Zelte. „Seine Besonderheit liegt in der Kombination aus Urlaub am See und unmittelbarer Stadtnähe“, erklären die Betreiber. Gäste erhalten über die Kooperation mit dem Strandbad Klagenfurt direkten Zugang zum Wörthersee, aber auch der Europapark, der Minimundus und die Innenstadt befinden sich ganz in der Nähe.

Rezeption steht, Gastro und Kinderbereich folgen

Vor dem Start wurde bereits so einiges umgesetzt. So gibt es ein neues Rezeptionsgebäude, weitere Neuerungen sollen bis zur Hauptsaison folgen. Geplant sind unter anderem eine neue Gastronomie, ein Shop sowie ein neu gestalteter Kinderbereich mit Indoor- und Outdoor-Angeboten. Die aktuelle Saison gilt erst als Auftakt für die weitere Entwicklung des Standorts. Bereits im kommenden Jahr sind zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Sanitäranlagen geplant.

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Campingurlaub im Wandel

„Camping hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Viele Gäste suchen heute keine abgeschiedenen Plätze mehr, sondern Standorte, an denen Natur, Freizeit und Infrastruktur selbstverständlich zusammenkommen“, erklärt Gerald Haberauer, Managing Director von Falkensteiner Camping. Genau darin liegt laut ihm die Stärke des Standorts am Wörthersee. Für Gastronomie und Shop wurde mit Manuel Wutscher ein neuer Partner gewonnen. Das Restaurant soll künftig ganztägig geöffnet sein und nicht nur Campinggästen, sondern auch Tagesgästen und Besuchern offenstehen.

Aufwertung für Klagenfurt

Auch die Stadtwerke Klagenfurt sehen in der Weiterentwicklung des Campingplatzes einen wichtigen Impuls für das Freizeitangebot rund um den Metnitzstrand. Vorstand Erwin Smole betont: „Mit der Weiterentwicklung unseres Campingplatzes gemeinsam mit Falkensteiner entsteht ein Angebot, das Klagenfurt auch touristisch stärkt.“ Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider spricht ebenfalls von einer Aufwertung für Klagenfurt: „Es freut mich, dass dieser Standort gemeinsam mit starken Partnern weiterentwickelt wird und damit sowohl für unsere Gäste als auch für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter deutlich an Qualität gewinnt.“ Der Wörthersee und seine Freizeitangebote seien immerhin ein wichtiger Teil der touristischen Identität der Stadt.