Falscher Polizist blitzte ab: Pensionistin durchschaute Schockanruf sofort

Mit einer erfundenen Tragödie wollten Betrüger am Sonntag eine 85-jährige Frau aus Klagenfurt um 65.000 Euro bringen, doch die Pensionistin machte den Tätern einen Strich durch die Rechnung.

Eine 85-jährige Frau aus Klagenfurt erkannte den Schockanruf sofort und ließ sich von den Betrügern nicht täuschen.

Eine 85-jährige Frau aus Klagenfurt erkannte den Schockanruf sofort und ließ sich von den Betrügern nicht täuschen.

Am Telefon meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Polizist ausgab. Seine Geschichte sollte Angst auslösen: Die Tochter der Frau sei angeblich in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Dafür müsse nun dringend Geld bezahlt werden.

Betrüger setzte Frau massiv unter Druck

Laut Landespolizeidirektion Kärnten übte der unbekannte Anrufer während des Gesprächs „massiven Druck“ auf die Pensionistin aus. Offenbar hoffte der Täter, die Frau mit der Schockgeschichte zur schnellen Geldübergabe zu bewegen. Doch die 85-Jährige reagierte geistesgegenwärtig. Sie bemerkte den Betrugsversuch sofort und ging auf die Forderungen nicht ein.

Tochter selbst angerufen

Um sicherzugehen, kontaktierte die Frau anschließend selbst ihre Tochter telefonisch. Dabei stellte sich rasch heraus, dass die Geschichte frei erfunden war. Die Polizei teilte abschließend mit: „Es entstand dadurch kein Schaden.“