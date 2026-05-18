Mann zeigte Pensionistin Straßenkarte – dann war die Brieftasche weg

Eine 77-Jährige wollte nur nach dem Einkauf heimfahren – dann riss plötzlich ein Fremder die Autotür auf. Was folgte, war ein perfider Trickdiebstahl.

Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ging vor Kurzem zur Polizei und zeigte an, dass ihr ein Unbekannter ihre Brieftasche aus dem Auto gestohlen habe. Der Vorfall soll sich bereits am 9. Mai ereignet haben. Die Pensionistin kaufte bei einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt-Land ein, bevor sie gegen 12.30 Uhr wieder ins Auto stieg.

Straßenkarte vors Gesicht gehalten

Und dann passierte es: Ein unbekannter Mann riss plötzlich ihre Fahrertür auf. „Danach hielt er ihr eine Straßenkarte direkt vor das Gesicht und bat hektisch, sie möge ihm den schnellsten Weg nach Wien zeigen“, schildert die Polizei. Dadurch wurde die 77-Jährige abgelenkt und war orientierungslos. Das nutzte der Täter eiskalt aus und stahl unbemerkt die Geldtasche aus dem Fach in der Fahrertür. Danach schlug er die Tür wieder zu und ging davon. „Es entstand ein Schaden in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe“, so die Polizei abschließend.