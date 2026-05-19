Kärntner Gasthaus schließt vorübergehend: Große Trauer um „Wilde Hilde“

Das Restaurant Karawankenblick am Pyramidenkogel trauert um Seniorchefin Hildegard Schaschl. Wegen des Begräbnisses bleibt der Betrieb am Donnerstag geschlossen. Ab Freitag ist das Team wieder da.

Die Kärntner Gastronomieszene trauert um eine bekannte Persönlichkeit. Wie das traditionsreiche Restaurant Karawankenblick am Pyramidenkogel in den sozialen Medien bekannt gab, bleibt der Betrieb wegen eines schweren Trauerfalls in der Familie vorübergehend geschlossen.

„Wilde Hilde“ wird verabschiedet

Die Familie nimmt Abschied von der Seniorchefin Hildegard Schaschl, die den Betrieb über Generationen geprägt hat. In dem emotionalen Posting heißt es: „Liebe Gäste, liebe Freunde unseres Hauses, am Donnerstag, den 21. Mai 2026, bleibt unser Betrieb geschlossen. Wir nehmen an diesem Tag Abschied von unserer geliebten Mutter, Oma, Urlioma, unserer ‚Wilden Hilde‘, Frau Schaschl. Unsere Türen bleiben geschlossen, damit wir sie auf ihrem letzten Weg begleiten können.“

Emotionale Ausnahmesituation für das Team

Der plötzliche Verlust am vergangenen Freitag versetzte die gesamte Familie und Belegschaft in einen tiefen Schock. Christoph Schaschl, der den bekannten Familienbetrieb mittlerweile in dritter Generation führt, wandte sich mit ehrlichen und persönlichen Worten an die Gäste. Aufgrund der Nachricht kam es am Sterbetag zu Verzögerungen im Ablauf, für die sich der Gastronom aufrichtig entschuldigt. „Ein ganz besonderes Entschuldigung gilt denjenigen, die ich an diesem Tag vielleicht im Tonfall vergriffen habe. Die emotionale Ausnahmesituation hat mich übermannt. Ich hoffe auf Ihr Verständnis in dieser schweren Zeit“, ergänzt er. Nach dem Begräbnis am Donnerstag kehrt der Betrieb wieder zur Normalität zurück. Ab Freitag ist das Team wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für seine Gäste da.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 08:31 Uhr aktualisiert