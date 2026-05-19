Nach Hitlergruß: 20 Monate Haft für Kärntner (21)

Wegen einer NS-Parole in Klagenfurt wurde ein 21-jähriger Kärntner zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Der Schuldspruch ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig.

Wegen eines Vorfalls im März vergangenen Jahres musste sich ein junger Kärntner am Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Das Urteil der Geschworenen fiel eindeutig aus: Der 21-Jährige wurde nach dem Verbotsgesetz zu einer unbedingten Haftstrafe von 20 Monaten verurteilt.

Tat unter Drogeneinfluss und Gruppenzwang

Der Angeklagte hatte am Rande einer Veranstaltung in Klagenfurt lautstark „Heil Hitler“ gerufen, was von mehreren Passanten in unmittelbarer Nähe wahrgenommen wurde – wir haben berichtet. Vor Gericht zeigte sich der junge Mann geständig und reuig. Er gab an, die Tat unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln begangen zu haben, nachdem ihn Freunde dazu angestiftet hatten.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Bei der Strafbemessung wertete das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wasserteurer das Geständnis sowie das jugendliche Alter des Täters, er war zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt, als mildernd. Der Verurteilte kündigte an, sein Leben ändern und eine Therapie gegen seine Drogensucht absolvieren zu wollen, wie der ORF berichtet. Der Schuldspruch ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig.