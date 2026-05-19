In Klagenfurt fliegen die Fäuste: Neuer Box Club eröffnet

Im neuen „Box Club Klagenfurt“ geht es um weit mehr als harte Schläge: Gründer Branislav Radulovic will Menschen stärker machen – körperlich und mental. Am 22. Mai findet die große Eröffnung statt.

Mit dem „Box Club Klagenfurt“ will Obmann und Trainer Branislav Radulovic einen Ort schaffen, an dem Menschen nicht nur körperlich stärker werden, sondern auch mental wachsen können. Am 22. Mai wird der Club nun offiziell eröffnet.

46 Jahre Boxerfahrung

Doch bereits seit Dezember 2025 fliegen in der Adi-Dassler-Gasse die Fäuste – und die Community wächst stetig. Hinter dem Projekt steckt eine jahrzehntelange Leidenschaft für den Boxsport: „Ich boxe seit 46 Jahren“, erzählt Gründer Radulovic gegenüber 5 Minuten. 17 Jahre lang stand er selbst aktiv im Ring, absolvierte 86 Kämpfe und feierte 71 Siege auf nationaler und internationaler Ebene. Seit 1997 gibt er seine Erfahrung außerdem als Trainer weiter.

Mehr als harte Schläge

Im Laufe der Zeit wuchs in ihm der Wunsch, sich etwas Eigenes aufzubauen, einen Traum, den er sich nun in Klagenfurt erfüllt hat. Der neue Club soll aber weit mehr sein als nur ein Ort für harte Schläge und Fitness. „Boxen hat mir persönlich Disziplin, Respekt, Selbstvertrauen und mentale Stärke gegeben, und genau das möchte ich heute weitergeben“, erklärt er.

©zVg Obmann Branislav Radulovic lebt für den Boxsport.

Boxen bei Mädchen und Frauen im Trend

Im Box Club Klagenfurt ist Platz für alle. Dort treffen Anfänger auf erfahrene Boxer, Kinder auf Erwachsene, Männer auf Frauen. Gerade die wachsende Zahl an Mädchen und Frauen freut das Team besonders. „Gerade bei Mädchen und jungen Frauen sehen wir oft, wie sehr der Sport das Selbstvertrauen und das Auftreten verändern kann. Viele lernen, sich mehr zuzutrauen, Grenzen zu setzen und stärker durchs Leben zu gehen“, erzählt Radulovic stolz. Ein besonderes Anliegen ist den Verantwortlichen außerdem die Nachwuchsförderung. Kinder und Jugendliche sollen unabhängig von Herkunft oder finanzieller Situation Zugang zum Sport und zu einer starken Gemeinschaft bekommen. Langfristig sind zusätzliche Programme rund um Ernährung und Gesundheit geplant.

„Für uns bedeutet Boxen nicht Gewalt“

Auf die Frage, welche Werte in dem Box Club vermittelt werden sollen, hat Radulovic eine klare Antwort: „Für uns bedeutet Boxen nicht Gewalt, sondern Kontrolle, persönliche Entwicklung und Zusammenhalt. Die wichtigsten Dinge, die man hier lernt, haben nichts mit Gewalt zu tun“, betont der Gründer. Im Training gehe es vielmehr um Respekt, das Übernehmen von Verantwortung und darum, niemals aufzugeben und mit Niederlagen umzugehen zu lernen. „Wenn jemand unser Training verlässt und nicht nur fitter, sondern auch selbstbewusster durchs Leben geht, dann haben wir unser Ziel erreicht.“

©zVg Der Box Club Klagenfurt eröffnet offiziell am 22. Mai.

Eröffnung am 22. Mai

Bei der offiziellen Eröffnung am Freitag, dem 22. Mai, soll genau diese Philosophie im Mittelpunkt stehen. „Die Besucher erwartet ein besonderer Nachmittag rund um Sport, Gemeinschaft und Motivation“, so Radulovic. Um 16 Uhr startet ein sportlicher Nachmittag mit Showtrainings, Einblicken in den Trainingsalltag und persönlichen Begegnungen mit dem Team und den Mitgliedern. Dazu gibt es Musik, Catering und eine offene Atmosphäre für Familien, Kinder und Sportinteressierte.