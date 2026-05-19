Aus für umstrittene Gastgarten-Kaution in Klagenfurt beschlossen

Die beschlossene Gastgarten-Kaution sorgte in letzter Zeit in Klagenfurt für anständigen Wirbel. Nun wurde sie nach massivem Gegenwind wieder abgeschafft. Aber der Reihe nach: Vor nicht einmal zwei Wochen wurden seitens der Stadt der Plan bekannt gegeben, zusätzlich zur Miete eine Kaution für Gastgärten auf öffentlichem Grund einzuheben. Als Grund für diese Maßnahme gab die Stadt Probleme nach Exekutionsverfahren von Gastronomiebetrieben an: Lokale sperrten zu, die Gastgartenkonstruktionen wurden teilweise einfach auf öffentlichem Grund zurückgelassen.

Wirte liefen Sturm

Die Kosten für den Abbau hatte der Steuerzahler zu tragen. Das teuerste Beispiel ist laut zuständiger Abteilung das Restaurant Da Pietro in der St. Veiter Straße: Hier sollen rund 35.000 Euro für den Gastgartenrückbau angefallen sein. Mit der Kaution hätten solche Kosten abgefedert werden können. Doch die Wirte liefen Sturm gegen die geplante Maßnahme, woraufhin Straßenbau- und Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) zu einem runden Tisch rief, um die Sache mit Vertretern der Wirtschaftskammer Kärnten (WK) auszudiskutieren. Dieser fand vergangenen Mittwoch (13. Mai) statt, es wurde eine Lösung vor dem Sommer versprochen.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Stadträtin Sandra Wassermann gab heute das Aus für die Gastgarten-Kaution in Klagenfurt bekannt.

Gastgarten-Kaution wieder abgeschafft

Und diese kam schneller als gedacht: Keine Woche später, am heutigen Dienstag, wurde im Klagenfurter Stadtsenat die Abschaffung der Kaution beschlossen. „Nach dem konstruktiven runden Tisch mit der Wirtschaftskammer war klar, dass die pauschale Kautionsregelung in der bisherigen Form für viele Gastronomiebetriebe und innerstädtische Wirtschaftstreibende nicht praktikabel ist. Wir haben zugesagt, diese Regelung gemeinsam zu überarbeiten und genau das wurde heute umgesetzt“, erklärt Wassermann.

Individuelle Lösungen statt pauschaler Kaution

Künftig soll es keine pauschalen Kautionen oder Bankgarantien für neue Vereinbarungen mehr geben. Stattdessen soll gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, Vertretern der Gastronomie sowie den zuständigen Fachabteilungen an Individuallösungen für dauerhaft bzw. fix verbaute Sitzgärten gearbeitet werden. Wassermann betont, ihr sei dabei weiterhin wichtig, dass die öffentliche Hand nicht auf möglichen Kosten oder Schäden sitzen bleibt. Die zuständige Fachabteilung Straßenbau und Verkehr wurde zudem beauftragt, gemeinsam mit der Abteilung Zivilrecht an der neuen Individualvereinbarung zu arbeiten, sowie die rechtlich korrekte Rückabwicklung bereits eingehobener Kautionen und Bankgarantien vorzubereiten.

„Wichtiger Schritt“ für Gastronomiebetriebe

Seitens der WKK zeigt man sich mit der Abschaffung der Gastgarten-Kaution zufrieden und spricht von einer „vernünftigen Lösung“. WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm erklärt: „Die Rücknahme der pauschalen Kaution ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung unserer Betriebe.“ Aus Sicht der Wirtschaft hätte die ursprünglich vorgesehene Regelung unnötige zusätzliche Belastungen geschaffen und Liquidität gebunden – gerade in einer Phase, in der viele Gastronomiebetriebe ohnehin unter hohem wirtschaftlichem Druck stehen. Auch Gastronomie-Obmann Stefan Sternad begrüßt die Entscheidung deutlich: „Die ursprünglich geplante Kaution war wirtschaftsfern und hätte genau jene Betriebe belastet, die unsere Innenstadt mit ihren Gastgärten beleben.