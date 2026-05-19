Klagenfurter Elisabethinen trauern um langjährige Generaloberin

Die langjährige Generaloberin der Elisabethinen in Klagenfurt, Ordensschwester Maria Consolata Hassler, ist am Sonntag im 82. Lebensjahr verstorben. Sie war 41 Jahre lang Generaloberin des Konvents.

Schwester Maria Consolata stand dem Klagenfurter Elisabethinenkonvent seit 1985 vor und prägte über Jahrzehnte hinweg das Elisabethinen-Krankenhaus maßgeblich mit, wie die Katholische Kirche Kärnten in einer Aussendung erklärt. Gleichzeitig war sie als Rechtsträgervertreterin des Krankenhauses tätig.

Von der Lohnbuchhalterin zur Oberin

Geboren wurde Sr. Maria Consolata Hassler am 27. Oktober 1944 in St. Veit an der Glan. Nach ihrer Matura trat sie 1962 in den Elisabethinenorden ein. Nach der Profess im Jahr 1964 arbeitete sie zunächst in der Patientenaufnahme und später in der Patientenverrechnung des Krankenhauses. Von 1967 bis zu ihrer Wahl zur Oberin im Jahr 1985 war sie in der Lohnbuchhaltung tätig.

Requiem am Mittwoch

2014 wurde Sr. Consolata anlässlich ihres 70. Geburtstages von der Landeshauptstadt Klagenfurt ausgezeichnet. Gewürdigt wurden dabei insbesondere ihre Verdienste im sozialen und gesundheitlichen Bereich des Elisabethinen-Krankenhauses. Das Requiem für die Verstorbene wird am Mittwoch, dem 27. Mai, um 14 Uhr in der Elisabethinenkirche in Klagenfurt gefeiert. Anschließend erfolgt die Beisetzung in der Schwesterngruft.