Polit-Chaos in Klagenfurt: Noch immer kein Budget, Sitzung abgesagt

Während Klagenfurt weiter ohne Budget dasteht, fliegen im Rathaus die Fetzen: Von „Chaos“ bis „Anpatzversuch“ reichen die Vorwürfe nach der jüngsten Stadtsenatssitzung. Viel beschlossen wurde dort übrigens nicht.

Am heutigen Dienstag (19. Mai) fand eine Sitzung des Klagenfurter Stadtsenats statt. Und dabei ging es nicht nur wie berichtet um das Aus für die umstrittene Gastgarten-Kaution. Ein Budget gibt es jedoch nach wie vor nicht, die Parteien schieben sich diesbezüglich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Aufgrund der angespannten Budgetlage müssen außerdem zahlreiche Vorhaben noch vom Gemeinderat beschlossen werden. Eine ursprünglich für kommende Woche geplante Gemeinderatssitzung dürfte vorerst nicht stattfinden.

Scheider soll 30.000 Euro zurückzahlen

Dem Gemeinderat wird ein Antrag von Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) vorgelegt, wonach Bürgermeister Christian Scheider (FSP) zur Rückzahlung von 30.000 Euro veranlasst werden soll. Hintergrund sind die Kraßnig-Gutachten, die in der Klagenfurter Stadtpolitik schon seit Längerem für Wirbel sorgen: Scheider soll drei Beratungsleistungen rechtswidrig in Auftrag gegeben haben. Laut Gemeindeaufsicht erfolgte die Beauftragung der drei Gutachten nicht im Rahmen des laufenden Betriebs, der Alleingang des Bürgermeisters sei rechtswidrig gewesen. Darum soll er die Kosten für die Gutachten nun selbst tragen, fordert Rabitsch. Eine Entscheidung blieb aus: „Der Antrag wurde heute im Stadtsenat ohne Mehrheit vorbesprochen“, heißt es seitens der Stadt. Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) nimmt das zum Anlass, um scharfe Kritik an Rabitsch zu üben. Er ortet einen „Anpatzversuch“: „Er will und kann es einfach nicht lassen, mit solchen Methoden zu versuchen, Bürgermeister Christian Scheider schlechtzumachen“, so Jonke.

Aus für Projekt Ostspange?

Ein weiteres zentrales Thema war einmal mehr das Projekt Ostspange. Aufgrund der prekären Finanzlage der Stadt werden aktuell mehrere Großprojekte auf ihre Umsetzbarkeit und Aktualität überprüft. Dazu zählt auch die Ostspange. Bürgermeister Scheider brachte deshalb einen Antrag ein, wonach die rechtlichen Möglichkeiten eines Ausstiegs beziehungsweise einer einvernehmlichen Auflösung der Vereinbarung zwischen Stadt und Land geprüft werden sollen. Heute fand eine Vorbesprechung des Antrags statt, der Gemeinderat soll darüber endgültig entscheiden.

Bäume in der Tarragonaallee bleiben

Auch die Tarragonaallee stand erneut auf der Tagesordnung. Stadtplanungsreferent Rabitsch und Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) brachten einen Grundsatzbeschluss ein, der den Erhalt der Allee sichern soll. Anrainer haben sich kürzlich gegen die geplante Fällung teils jahrhundertealter Bäume zur Wehr gesetzt. Laut Beschluss soll die Verlängerung der Welzenegger Straße Richtung Süden künftig ausschließlich für Fußgänger und Radfahrer möglich sein. Das Naturdenkmal dürfe dabei nicht gefährdet werden.

Stadt soll Kosten für Antiterrormaßnahmen übernehmen

Bei Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen sind immer öfter Zufahrtsschutz- und Antiterrormaßnahmen vorgeschrieben. Diese belasten Veranstalter finanziell jedoch stark. Künftig sollen daher die Kosten für Aufstellung, Wartung und Personal von der Stadt übernommen werden, da es sich um „sicherheitsrelevante Infrastrukturmaßnahmen von öffentlichem Interesse“ handle. Auch dieser Antrag von Bürgermeister Scheider geht an den Gemeinderat.

Rauch- und Feuerwerksverbot

Weiters wurden Anträge für ein allgemeines Rauchverbot auf allen öffentlichen Spielplätzen der Stadt gestellt. Zusätzlich soll künftig auch das Abschießen von Raketen und Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Grünflächen verboten werden. Diese Anträge brachte heute Stadtgartenreferent Stadtrat Julian Geier (ÖVP) in den Stadtsenat ein. Die Finalentscheidung dazu liegt auch hier beim Gemeinderat.

Klagenfurt Wohnen und Krebsabstrich

Ein weiterer Schwerpunkt betraf die Zukunft von „Klagenfurt Wohnen“. Der Eigenbetrieb soll künftig in einen eigenen Rechtsträger ausgelagert werden und langfristig auch als Bauträger auftreten. Das Wohnungsvergabe-System der Stadt soll jedoch unverändert bleiben. Was einstimmig beschlossen wurde, ist die Verabschiedung einer Resolution an Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege u. Konsumentenschutz Korinna Schumann mit dem Titel „Kostenübernahme des Krebsabstriches durch die Krankenkassen“.

Streit um Flughafen-Kapitalerhöhung

Von der Tagesordnung genommen wurde hingegen ein Antrag von Beteiligungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) zur geplanten Kapitalerhöhung der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft. Laut Stadt müssen noch rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden. Der Antrag befasste sich im Wesentlichen damit, ob die Stadt an dieser Kapitalerhöhung teilnimmt oder im Gegenzug eine Verringerung der Eigentumsanteile von derzeit 20 Prozent hinnimmt. Genau deshalb dürfte auch die geplante Gemeinderatssitzung kommende Woche abgesagt worden sein.

Abgesagte Sitzung sorgt für Kritik

Harsche Kritik hagelt es dazu vonseiten der Klagenfurter FPÖ. „Eine Gemeinderatssitzung ist das zentrale demokratische Gremium der Stadtpolitik. Umso unverständlicher ist es, wenn ein bereits angesetzter Termin kurzfristig abgesagt wird, zumal eine solche chaotische Vorgehensweise nicht das erste Mal erfolgt “, so FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz. Und auch die NEOS finden klare Worte zur Absage der Gemeinderatssitzung: „Offenbar versucht man jetzt hektisch irgendeinen Weg zu finden, wie man trotz fehlendem Budget bei der Kapitalerhöhung mitgehen kann. Aber die Wahrheit ist: Ohne Budget wird das nicht möglich sein“, so NEOS-Vorsitzender Janos Juvan.

Budgetstreit geht weiter

Fast unglaublich, aber wahr: Auch Anfang Mai gibt es in Klagenfurt noch immer kein beschlossenes Budget für das heurige Jahr. Die SPÖ macht dafür mehrere Referate verantwortlich, die vereinbarte Sparmaßnahmen und Vorgaben aus dem Konsolidierungspaket nicht umgesetzt hätten. Besonders an Bürgermeister Christian Scheider und ÖVP-Stadtrat Geier üben die Roten dabei Kritik. „Mehrere Referate haben die beschlossenen Maßnahmen nicht umgesetzt, keine Zahlen geliefert und keine Rückmeldungen gegeben – trotz mehrfacher Ersuchen und trotz eines offiziellen Schreibens der Finanzreferentin“, erläutert Rabitsch. Finanzreferentin Mochar betont, dass ein Budget nur beschlossen werden könne, wenn es rechtlich abgesichert und mit vollständigen Zahlen hinterlegt sei. Die SPÖ fordert nun, dass der Bürgermeister endlich für eine Einigung sorgt, damit noch vor dem Sommer ein Budget beschlossen werden kann. „Das funktioniert aber nur, wenn die verantwortlichen Referentinnen und Referenten mir zuarbeiten, statt mir entgegenzuarbeiten“, so Mochar. Bürgermeister Scheider wiederum erklärt, man befinde sich beim Budget auf der „Zielgeraden“ und fordert die Finanzreferentin auf, rasch einen beschlussfähigen Voranschlag vorzulegen. Von seiner Seite aus seien „alle Hausaufgaben gemacht“ worden.

„Chaos“ im Rathaus

Auch andere Parteien erhöhen den Druck: Die NEOS sprechen von gegenseitigen Blockaden innerhalb der Stadtregierung und verlangen endlich eine gemeinsame Lösung für wichtige Zukunftsprojekte wie Schulen, Wohnen und Infrastruktur. Juvan dazu: „Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Die Stadtregierung muss sich endlich zusammensetzen und ein Budget für Klagenfurt zustande bringen, statt sich permanent gegenseitig zu blockieren und Parteitaktik vor die Interessen der Klagenfurterinnen und Klagenfurter zu stellen.“ FPÖ-Klubobmann Skorianz ortet angesichts des politischen Streits und abgesagter Sitzungen „Chaos“ in der Stadtpolitik und kritisiert: „Offensichtlich läuft in Klagenfurt alles schief. Kein Budget, abgesagte Sitzungen, Streit zwischen Bürgermeister und dem Vizebürgermeister und vieles mehr.“