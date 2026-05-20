„Auffällige“ Fahrt endet in Klagenfurt mit Polizeieinsatz

Mitten am Tag wurden Passanten in Klagenfurt auf die auffällige Fahrweise eines Autofahrers aufmerksam, wenig später stand fest: Der 55-Jährige war alkoholisiert unterwegs. Auf seiner Fahrt beschädigte er u.a. mehrere Objekte.

Ein 55-jähriger Mann aus Klagenfurt hat am Dienstagmittag in der Landeshauptstadt mit seiner Fahrweise für Aufsehen gesorgt. Der Mann war gegen 12.55 Uhr auf der Welzenegger Straße unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Auto touchiert und Verkehrsinsel überfahren

Dabei streifte der 55-Jährige ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beim Versuch, wieder auf die richtige Fahrspur zurückzukehren, fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte dort einen Baum. Doch die Fahrt war damit noch nicht zu Ende: Anschließend lenkte der Mann sein Fahrzeug auf den Parkplatz eines Supermarktes. Dort touchierte er auch noch ein Verkehrszeichen. Mehrere Passanten wurden auf die auffällige Fahrweise aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten führten beim Klagenfurter einen Alkotest durch, dieser verlief positiv. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die weiteren Ermittlungen laufen.