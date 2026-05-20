Klagenfurter Lokal ist insolvent: Verfahren eröffnet

Die nächste Insolvenz erschüttert Kärntens Gastronomie: Über das Vermögen der Klagenfurter Unternehmerin Petra Brommer, Betreiberin des "Arkaden Café" , wurde nun ein Konkursverfahren eröffnet.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde soeben über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen von Petra Brommer aus Klagenfurt eröffnet. Die Unternehmerin betreibt den Gastronomiebetrieb „Arkaden Café“.

Höhe der Schulden noch unklar

Wie hoch die Passiva tatsächlich sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, konnte vorerst nicht bestätigt werden. Weitere Details zu den finanziellen Hintergründen des Verfahrens liegen aktuell noch nicht vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Kurt Hirn aus Klagenfurt bestellt. Er wird nun die wirtschaftliche Situation prüfen und die weiteren Schritte im Verfahren begleiten. Gläubiger haben bis spätestens 16. Juni 2026 Zeit, ihre Forderungen anzumelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:07 Uhr aktualisiert