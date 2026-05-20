Klagenfurt-Land: Einbrecher stehlen verschraubten Tresor

Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land zeigte am 19. Mai 2026 kurz vor 23 Uhr einen Einbruchsdiebstahl an. Während er zwischen 18.30 und 22.50 Uhr nicht zuhause war, haben Unbekannte seine Terrassentür aufgezwängt. Sie brachen in sein Haus ein und machten fette Beute: Einen ganzen Tresor nahmen die Einbrecher mit, obwohl dieser verschraubt war. Darin befanden sich Bargeld und andere Wertgegenstände, die genaue Schadenshöhe ist derzeit laut Auskunft der Polizei noch nicht bekannt.