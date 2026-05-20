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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
Die Einbrecher zwängten die Terrassentür eines Hauses in Klagenfurt-Land auf.
Klagenfurt-Land
20/05/2026
Einbruchsdiebstahl

Klagenfurt-Land: Einbrecher stehlen verschraubten Tresor

Keine ruhige Nacht hatte ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von Dienstag auf Mittwoch. Einbrecher haben gleich seinen ganzen Tresor gestohlen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land zeigte am 19. Mai 2026 kurz vor 23 Uhr einen Einbruchsdiebstahl an. Während er zwischen 18.30 und 22.50 Uhr nicht zuhause war, haben Unbekannte seine Terrassentür aufgezwängt. Sie brachen in sein Haus ein und machten fette Beute: Einen ganzen Tresor nahmen die Einbrecher mit, obwohl dieser verschraubt war. Darin befanden sich Bargeld und andere Wertgegenstände, die genaue Schadenshöhe ist derzeit laut Auskunft der Polizei noch nicht bekannt.

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