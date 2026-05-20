Flughafenanteile: SPÖ-Rabitsch geht frontal auf Stadtchef Scheider los

Der Streit um das Klagenfurter Budget geht in die nächste Runde. Nachdem die geplante Gemeinderatssitzung kommende Woche wohl abgesagt wird und es weiterhin keinen beschlossenen Voranschlag für 2026 gibt, übt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) nun scharfe Kritik an Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Auslöser ist die geplante Kapitalerhöhung bei der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft.

„Schule, Sportplätze und Infrastruktur zuerst“

Rabitsch wirft Scheider vor, sich nicht an die vereinbarte Prioritätenliste für das Budget zu halten. „Schulen, Sportplätze und essentielle Infrastruktur zuerst – und der Flughafen ganz hinten auf der Liste“, so der SPÖ-Vizebürgermeister in einer Aussendung. Konkret geht es um rund 2,3 Millionen Euro, die die Stadt im Zuge der Kapitalerhöhung an die Kärntner Beteiligungsverwaltung zahlen müsste, um ihre derzeitigen Anteile am Flughafen zu halten.„Wer heute leichtfertig 2,3 Millionen Euro an den Flughafen abgibt, soll den Bürgerinnen und Bürgern morgen erklären, warum für ihre Schule, ihren Sportplatz oder ihre Straße kein Geld da ist“, erklärt Rabitsch. Besonders ärgert ihn, dass FSP, FPÖ und ÖVP sich im Stadtsenat gegen eine Aussetzung der Kapitalerhöhung ausgesprochen hätten. Damit hätten sie sich laut Rabitsch gegen mögliche Einsparungen gestellt.

Streit um Flughafenanteile

Wie berichtet, wurde der Antrag zur Kapitalerhöhung des Klagenfurter Flughafens, den Beteiligungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) gestellt hatte, am Dienstag kurzfristig von der Tagesordnung der Stadtsenatssitzung genommen. Laut Stadt müssten noch rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden. Genau dieser Streit dürfte auch ein Grund dafür sein, warum die geplante Gemeinderatssitzung kommende Woche vorerst nicht stattfinden wird, was für heftige Kritik seitens der Opposition sorgte.

Darum geht es bei dem Streit um die Flughafenanteile: Die Stadt müsste 2,3 Millionen Euro beisteuern, um ihren derzeitigen 20-Prozent-Anteil am Flughafen Klagenfurt zu behalten. Ohne diese Zahlung würde der Anteil auf 15 Prozent sinken. Während die SPÖ angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt gegen eine Beteiligung an der Kapitalerhöhung ist, wollen FPÖ, ÖVP und die Bürgermeisterpartei das Geld dennoch aufbringen, um Einfluss und mögliche spätere Erlöse aus Grundstücksverkäufen nicht zu verlieren.

Rabitsch kritisiert „Zickzackkurs“ Scheiders

Rabitsch spricht von einem „Zickzackkurs“ und einer „vollkommenen Überforderung“ des Bürgermeisters. Dieser müsse nun „endlich aktiv in die Budgetpolitik dieser Stadt eingreifen, statt sie nur medial zu kommentieren“. Gleichzeitig fordert der SPÖ-Vizebürgermeister Gespräche mit Kärnten-Holding-Chef Sebastian Payer, um eine Lösung für die Flughafen-Frage zu finden.

Klagenfurt-Budget: Schwarzer Peter geht im Kreis

Die finanzielle Situation der Stadt bleibt angespannt. Bereits seit Monaten schieben sich die Parteien gegenseitig die Verantwortung für das fehlende Budget zu. Während die SPÖ mehreren Referaten vorwirft, vereinbarte Sparmaßnahmen nicht umgesetzt zu haben, erklärte Bürgermeister Scheider zuletzt, man befinde sich beim Budget bereits auf der „Zielgeraden“