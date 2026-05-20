Uni Klagenfurt schlägt Alarm: Sparpläne gefährden Zukunft

Die geplanten Budgetkürzungen für Österreichs Universitäten sorgen auch in Kärnten für massive Kritik. In einer Aussendung warnt die Universität Klagenfurt vor massiven Folgen für Forschung und Wirtschaft.

Die kürzlich verkündeten Einsparungspläne an österreichischen Universitäten schlagen auch in Kärnten hohe Wellen. Konkret plant die Bundesregierung, die Finanzierung der Universitäten in der kommenden Leistungsvereinbarungsperiode von 2028 bis 2030 deutlich zu reduzieren. Neben einem fehlenden Inflationsausgleich sei zusätzlich eine Kürzung um insgesamt eine Milliarde Euro vorgesehen. „Insgesamt entsteht dadurch eine Finanzierungslücke von rund 2,5 Milliarden Euro“, heißt es seitens der Universität Klagenfurt.

Abwandern von Fachkräften befürchtet

Die Hochschule warnt nun davor, dass dies langfristig zu einem Verlust an Innovationskraft, geringerer Wettbewerbsfähigkeit und einem Abwandern von Spitzenkräften führen könnte. Gerade Österreich sei als Land ohne große Rohstoffvorkommen besonders auf Bildung, Forschung und qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Auch die Auswirkungen auf Kärnten werden deutlich angesprochen. „In einem Bundesland, das seit Jahren mit demographischen Herausforderungen und der Abwanderung junger Menschen konfrontiert ist, hält die Universität junge, hochqualifizierte Menschen in Kärnten und schafft Perspektiven für Ausbildung, Forschung und qualifizierte Beschäftigung direkt vor Ort“, kommen klare Worte seitens der Universität.

Stellenabbau und schlechtere Betreuung

Sollten die Einsparungen umgesetzt werden, drohen unter anderem ein erheblicher Stellenabbau, Einschränkungen in Forschung und Lehre sowie schlechtere Betreuungsverhältnisse für Studierende. Auch die universitätsmedizinische Versorgung an den Universitätskliniken Wien, Graz, Linz und Innsbruck wäre „massiv betroffen“. Die Universität betont abschließend, dass Investitionen in Bildung und Forschung entscheidend für Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Stabilität seien. Wer heute an Universitäten spare, riskiere langfristig wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachteile.